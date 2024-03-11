Тикнизян: «Позиция о том, что не перейду в „Зенит“, остаётся неизменной»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сообщил, что переговоров о его возможном переходе в «Зенит» не велось.
Не было ли переговоров? Не было. Моя позиция о том, что я не буду переходить в «Зенит», остаётся неизменной? Совершенно верно.
Как я говорил ранее, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность.
в Закавказье пригодился;
опа,опа-вот она-Европа!
в Закавказье пригодился;
опа,опа-вот она-Европа!
но шепчу я,как больной в бреду
и кричу:Я не пойду в "Зенит",
сколько ни зовите-не пойду!!!
но шепчу я,как больной в бреду
и кричу:Я не пойду в "Зенит",
сколько ни зовите-не пойду!!!