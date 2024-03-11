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Тикнизян: «Позиция о том, что не перейду в „Зенит“, остаётся неизменной»

сегодня, 20:57

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сообщил, что переговоров о его возможном переходе в «Зенит» не велось.

Не было ли переговоров? Не было. Моя позиция о том, что я не буду переходить в «Зенит», остаётся неизменной? Совершенно верно.

Как я говорил ранее, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 21:58
Как у всех армян, деньги главное
Вещий
Вещий
сегодня в 21:23
Ну да.... кроме Зенита тебе за твою игру столько платить не будут...:)))
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:13
Хоть в России я родился-
в Закавказье пригодился;
опа,опа-вот она-Европа!
Интерес
Интерес
сегодня в 21:10, ред.
Мне никто ничё не говорит,
но шепчу я,как больной в бреду
и кричу:Я не пойду в "Зенит",
сколько ни зовите-не пойду!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:10
Переговоров не велось потому, что он Зениту не нужен. Поэтому и его позиция такая - в Зените он не будет, так как никто его туда не приглашал. Его цель, Европа. Но вот беда, в Европе он тоже никому не нужен, никто его туда не приглашает.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:07
Сейчас все ориентируются в финансовом, футбольном облаке и знают возможности его составляющей - торг уместен...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:04
Денег мало предлагают.
Гость
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