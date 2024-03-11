Тикнизян: «Позиция о том, что не перейду в „Зенит“, остаётся неизменной»

Защитник «Локомотива» сообщил, что переговоров о его возможном переходе в «Зенит» не велось.

Не было ли переговоров? Не было. Моя позиция о том, что я не буду переходить в «Зенит», остаётся неизменной? Совершенно верно.

Как я говорил ранее, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность.