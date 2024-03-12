В «Зените» оценили слухи об интересе к Промесу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
Интересен ли Промес «Зениту»? Нет.
Напомним, футболист находится под домашним арестом в ОАЭ.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
Интересен ли Промес «Зениту»? Нет.
Напомним, футболист находится под домашним арестом в ОАЭ.
Я надеюсь, что Спартак расторгнет с ним договор
Поскорее бы его забыли навсегда в этой стране
Я надеюсь, что Спартак расторгнет с ним договор
Поскорее бы его забыли навсегда в этой стране
Если бы это было первое апреля , то я бы понял., а так даже не смешно
Если бы это было первое апреля , то я бы понял., а так даже не смешно