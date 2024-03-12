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В «Зените» оценили слухи об интересе к Промесу

вчера, 10:40

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

Интересен ли Промес «Зениту»? Нет.

Напомним, футболист находится под домашним арестом в ОАЭ.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 16:29
Медведев просто забыл перемотать автоответчик...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:10
А ещё можно его назначить ответственным за тонизирующие средства, например фруктовые соки...)
vova505
vova505
вчера в 14:05
Жесть
Я надеюсь, что Спартак расторгнет с ним договор
Поскорее бы его забыли навсегда в этой стране
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:04
Петя сейчас планирует открыть новый бизнес в ОАЭ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:56
Ну это уже совершенно не смешно .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:50, ред.
Опять дурочку запустили на соккере...
Если бы это было первое апреля , то я бы понял., а так даже не смешно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:50
Негру срок корячится, а агент слухи распускает...
lotsman
lotsman
вчера в 11:59
Это кому в голову пришла такая бредовая идея задать такой глупый вопрос? Зенит Промесом вообще не интересуется. Ни в игровом плане, ни в юридическом. Это проблемы Спартака.
Вещий
Вещий
вчера в 11:44
На данный момент интерес к Промесу имеют только юридические органы....:)))
86cuz2c83atg
86cuz2c83atg
вчера в 11:35
Шутка не удалась, всерьёз её не восприняли
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:00
Кто задает такие умные вопросы?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:59
Зенит может интересовать только одна информация о Промесе, в принципе как и всех остальных - когда будет вынесен окончательный вердикт суда?
Интерес
Интерес
вчера в 10:58
Кто-то классно поиздевался одним слухом сразу над двумя клубами РПЛ и нидерландской юстицией.
ecx4cumw8n54
ecx4cumw8n54
вчера в 10:58
Хочешь носить передачки? Бери Промеса!
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