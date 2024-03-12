В «Зените» высказались о вероятности перехода Джикии в команду

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вчера, 11:58

Председатель правления «Зенита» дал комментарий на тему возможного перехода в команду защитника «Спартака» в качестве свободного агента летом.

Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда.

Ранее в «Зените» ответили на аналогичный вопрос по поводу другого игрока «красно-белых».