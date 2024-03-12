Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Зените» высказались о вероятности перехода Джикии в команду

вчера, 11:58

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий на тему возможного перехода в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии в качестве свободного агента летом.

Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда.

Ранее в «Зените» ответили на аналогичный вопрос по поводу другого игрока «красно-белых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» оценили слухи об интересе к Промесу
Вчера, 10:40
Тикнизян: «Позиция о том, что не перейду в „Зенит“, остаётся неизменной»
11 марта
Семак оценил слухи об интересе «Тулузы» к Мостовому
09 марта
СлухиЕщё один французский клуб хотел подписать Андрея Мостового
09 марта
Зе Луиш готов вернуться в Россию
09 марта
Слухи«Тулуза» дважды пыталась подписать Андрея Мостового за 5 млн евро
09 марта
Сортировать
Все комментарии
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 23:37
Зачем он нужен Зениту? Это своим ответом дал понять Медведев😀
Futurista
Futurista
вчера в 16:12
Кто должен играть в Спартаке не твое дело...паси своих бомжей...
Predator94
Predator94
вчера в 14:20
Джикии надо сбросить вес, набрать форму и играть в основе снова!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:50
Только бомжам осталось эту кость мясную предложить...
6w6bazjn739y
6w6bazjn739y
вчера в 13:47
Думаю Джикия им даром не нужен, они в состоянии круче купить
ve59hm8ufwd2
ve59hm8ufwd2
вчера в 13:32
Если только просто нагадить Спартаку, а так вряд ли такое возможно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:53
Уровень Джикии игрока соответствует уровню Абаскаля тренера.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:53
)))))))))))))))))))))......ну и достали...Кроме Спартака как буд то и команд нет...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:52
Может Джикия и король раздевалки, но игрок он довольно слабый.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:33
Он нам не нужен от слова совсем!
shlomo
shlomo
вчера в 12:30
"Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда"... После этих слов Александр Медведев стал новым агентом Георгия Джикии....

Одной фразой тактично открестился от токсичного спартаковца и одновременно подкинул немного дровишек в затухающий костер "отсутствующего в Спартаке конфликта" ... Жорик по стопам Кутепова пойдёт - сначала Торпедо, потом Велес. А какие были грандиозные планы - оба игрока могли бы оказаться в Серии А… Жорика если и оставлять в системе Спартака, то как дядьку во вновь сформированный Спартак-2
112910415
112910415
вчера в 12:26
неожиданно уважительный ответ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:24
А он и сам не пойдёт. Да и не нужен он в Питере...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 