В «Зените» высказались о вероятности перехода Джикии в команду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий на тему возможного перехода в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии в качестве свободного агента летом.
Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда.
Ранее в «Зените» ответили на аналогичный вопрос по поводу другого игрока «красно-белых».
Одной фразой тактично открестился от токсичного спартаковца и одновременно подкинул немного дровишек в затухающий костер "отсутствующего в Спартаке конфликта" ... Жорик по стопам Кутепова пойдёт - сначала Торпедо, потом Велес. А какие были грандиозные планы - оба игрока могли бы оказаться в Серии А… Жорика если и оставлять в системе Спартака, то как дядьку во вновь сформированный Спартак-2
Одной фразой тактично открестился от токсичного спартаковца и одновременно подкинул немного дровишек в затухающий костер "отсутствующего в Спартаке конфликта" ... Жорик по стопам Кутепова пойдёт - сначала Торпедо, потом Велес. А какие были грандиозные планы - оба игрока могли бы оказаться в Серии А… Жорика если и оставлять в системе Спартака, то как дядьку во вновь сформированный Спартак-2