Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» может возглавить его бывший наставник

вчера, 11:08

Мурад Мусаев может стать главным тренером «Краснодара» до конца сезона. Представители «быков» провели предварительные переговоры с 40-летним специалистом после матча 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сейчас Мусаев находится в Краснодаре. Сообщается, что он согласен возглавить команду.

Мусаев был главным тренером «Краснодара» с 2018 года по 2021 год. Крайним местом работы россиянина был «Сабах», который он покинул в феврале 2024 года.

Ранее «Краснодар» сообщил об отставке Владимира Ивича.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У «Краснодара» есть три кандидата на замену Ивичу
Вчера, 11:58
В «Зените» высказались о вероятности перехода Джикии в команду
12 марта
В «Зените» оценили слухи об интересе к Промесу
12 марта
Тикнизян: «Позиция о том, что не перейду в „Зенит“, остаётся неизменной»
11 марта
Семак оценил слухи об интересе «Тулузы» к Мостовому
09 марта
СлухиЕщё один французский клуб хотел подписать Андрея Мостового
09 марта
Сортировать
Все комментарии
Ветер23
Ветер23 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:01
не пори чушь
Ветер23
Ветер23 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:00
Какого такого тренера? У которого команда начинает играть после двух пропущенных мячей? или когда забивают один мяч и полтора тайма пытаются удержать счет играя в бей беги? Не нужен он быкам с такой тактикой
pomor45
pomor45
вчера в 19:48
И тут Серёжу понесло, и пошёл Серёжа в разнос.
valt134
valt134 ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 15:40
Надо, конечно и Кубань возрождать., но не хороните вы , КРАСНОДАР, после 2-х поражений. За одного битого двух небитых дают.как говорил Майк Тайсон:» Не важно сколько ты падал. Важно сколько раз ты поднялся».
valt134
valt134 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 15:34
Согласен с Вами. Но пока всё довольно плохо.
valt134
valt134
вчера в 15:30
Не против Мусаева. Но Ивича по-человечески жалко. Нехорошо с ним поступили.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 15:03
По-моему, Краснодару просто не хватало привычки побеждать.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:45
Ну правильно - сам тренер-то в спартаке останется
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:39
Вот не знаю, при Мусаеве мне Краснодар нравился больше всего: играли классно, красиво - но вот почему-то не фартило. При Ивиче вроде и результаты лучше, а вот той изюминки нет.
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 13:26
"Крайним местом работы" ну это полный капец.
Надеюсь это последняя статья под редактурой Сергея Сергеева.
nubom
nubom
вчера в 12:57
Мурад Мусаев меня очень даже устраивает. Чем дольше он тренирует Краснодар, тем лучше играет Зенит....
ssspartak
ssspartak ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 12:27
В Кубани чтоли не было варягов?)) Бальде, Попов, Озбилиз, Букур и т.д. И вообще какая команда играет без варягов?? И на каком они в месте какой лиги?? Эту игрушку миллионер сам создал и играет в нее как ему хочется, имея на то право. Но Кубань возрождать надо, согласен. Регион комфортный для футбола.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 11:58
Сказать, что я расстроен из за увольнения Ивича, да я расстроен.
Рад ли я, что может Мусаев прийти в команду, да рад, мне нравился всегда он.
Все что не делается, делается к лучшему
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 11:58
Надо возрождать Кубань ! Игрушка миллионера себя не оправдала, не будут бразильцы и прочие варяги, достойно представлять область.
112910415
112910415
вчера в 11:57
некая своеобразная логика в этом есть ...
и истерика в этом есть тоже
Futurista
Futurista ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 11:41
В зенит...но не весь...только пиджак...
Интерес
Интерес
вчера в 11:30
Никогда не поверю в то,что это надолго.Опять стараются "заткнуть пробоину",до конца сезона,когда будут интенсивно искать тренера на стороне-вон их сколько в мире по весне будет безработными,только денег побольше насыпай! На а второе-"а что,а вдруг",на фоне смены тухлячка на свежачка команда ка-а-ак побежит,ка-а-ак раззабивается!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:24
Всё!
Краснодар скатится в привычный эшелон - 4 -10 места....
Такого тренера упустить....
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:16, ред.
Логичное и скорее всего правильное решение будет.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 11:11
То есть Кононов всё-таки в спартак...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 