«Краснодар» может возглавить его бывший наставник

Мурад Мусаев может стать главным тренером «Краснодара» до конца сезона. Представители «быков» провели предварительные переговоры с 40-летним специалистом после матча 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сейчас Мусаев находится в Краснодаре. Сообщается, что он согласен возглавить команду.
Мусаев был главным тренером «Краснодара» с 2018 года по 2021 год. Крайним местом работы россиянина был «Сабах», который он покинул в феврале 2024 года.
Ранее «Краснодар» сообщил об отставке Владимира Ивича.
Надеюсь это последняя статья под редактурой Сергея Сергеева.
Надеюсь это последняя статья под редактурой Сергея Сергеева.
Рад ли я, что может Мусаев прийти в команду, да рад, мне нравился всегда он.
Все что не делается, делается к лучшему
Рад ли я, что может Мусаев прийти в команду, да рад, мне нравился всегда он.
Все что не делается, делается к лучшему
и истерика в этом есть тоже
и истерика в этом есть тоже
Краснодар скатится в привычный эшелон - 4 -10 места....
Такого тренера упустить....
Краснодар скатится в привычный эшелон - 4 -10 места....
Такого тренера упустить....