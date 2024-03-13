«Краснодар» может возглавить его бывший наставник

1710317335

вчера, 11:08

может стать главным тренером «Краснодара» до конца сезона. Представители «быков» провели предварительные переговоры с 40-летним специалистом после матча 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сейчас Мусаев находится в Краснодаре. Сообщается, что он согласен возглавить команду.

Мусаев был главным тренером «Краснодара» с 2018 года по 2021 год. Крайним местом работы россиянина был «Сабах», который он покинул в феврале 2024 года.

Ранее «Краснодар» сообщил об отставке Владимира Ивича.