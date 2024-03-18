Мбаппе вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 за всю историю

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вчера, 11:19

В матче 26-го тура Лиги 1 «Монпелье» дома уступил ПСЖ . Нападающий гостей оформил в данном матче хет-трик. Это позволило ему довести счёт своим голам в Лиги 1 до 188 и выйти на 8-е место в списке лучших бомбардиров данного турнира за всю историю. Мбаппе опередил Флери Ди Налло (187 мячей).