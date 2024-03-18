Мбаппе вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 за всю историю

В матче 26-го тура Лиги 1 «Монпелье» дома уступил ПСЖ. Нападающий гостей Килиан Мбаппе оформил в данном матче хет-трик. Это позволило ему довести счёт своим голам в Лиги 1 до 188 и выйти на 8-е место в списке лучших бомбардиров данного турнира за всю историю. Мбаппе опередил Флери Ди Налло (187 мячей).
Также нападающий сборной Франции провёл двухсотый матч за ПСЖ в Лиге 1.
Криш перешел в МЮ в 18 и в Реал в 24. Лео вообще 18 лет в одном топ-клубе бегал, почему и стал испанским рекордсменом.
Этот уже до 26 досидел в захолустном по большому счету Париже. И не факт что его эпопея с уходами-продлениями закончилась. Предложат шейхи на пару чемоданов бабла больше - останется еще на пару лет. А предложат на пять чемоданов больше - пойдет в Аль-Хиляль.
Криш перешел в МЮ в 18 и в Реал в 24. Лео вообще 18 лет в одном топ-клубе бегал, почему и стал испанским рекордсменом.
Этот уже до 26 досидел в захолустном по большому счету Париже. И не факт что его эпопея с уходами-продлениями закончилась. Предложат шейхи на пару чемоданов бабла больше - останется еще на пару лет. А предложат на пять чемоданов больше - пойдет в Аль-Хиляль.