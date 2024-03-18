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Мбаппе вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 за всю историю

вчера, 11:19
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье2 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 26-го тура Лиги 1 «Монпелье» дома уступил ПСЖ. Нападающий гостей Килиан Мбаппе оформил в данном матче хет-трик. Это позволило ему довести счёт своим голам в Лиги 1 до 188 и выйти на 8-е место в списке лучших бомбардиров данного турнира за всю историю. Мбаппе опередил Флери Ди Налло (187 мячей).

Также нападающий сборной Франции провёл двухсотый матч за ПСЖ в Лиге 1.

Мбаппе вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 за всю историю

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:22
Он - чемпион мира + серебряный призер ЧМ + один из лучших на 2-х последних Мундиалях. Согласись, что уже, как минимум, не хило.)
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04, ред.
Он да же в слабом чемпионате не первый, а в Лалиге он никогда не побьет рекорды Месси и Роналду, деньги загубили его
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:02
Может еще успеет сравнять матчи и голы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:58
Посмотрим, сколько он в Испании будет забивать.
sihafazatron
sihafazatron ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 12:55
Четко расписал! Согласен!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:33
188 голов за 200 матчей - отличный показатель. Но чемпионат Франции не настолько силён как в остальных странах топ пятёрки...
John 5mith
John 5mith ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:33
Соглашусь. Хотя бы потому что Мбаппе засиделся.
Криш перешел в МЮ в 18 и в Реал в 24. Лео вообще 18 лет в одном топ-клубе бегал, почему и стал испанским рекордсменом.
Этот уже до 26 досидел в захолустном по большому счету Париже. И не факт что его эпопея с уходами-продлениями закончилась. Предложат шейхи на пару чемоданов бабла больше - останется еще на пару лет. А предложат на пять чемоданов больше - пойдет в Аль-Хиляль.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:31
У Мбаппе отличная результативность - это точно !
112910415
112910415
вчера в 12:13
а ведь в Испании всё придётся заново начинать !
одумайся, парень !
z8gb3tvv2hjn
z8gb3tvv2hjn
вчера в 11:50
Мбаппе - просто машина! Его голы и достижения в ПСЖ просто невероятны. Уверен, что он войдет в историю как один из лучших бомбардиров Лиги 1.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:36
Ну наверное даже в тройку не попадет, если перейдет в Реал...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36, ред.
Так нигде первым не станет)
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