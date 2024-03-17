Гарре — лучший дриблёр РПЛ

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вчера, 16:08

Нападающий «Крыльев Советов» является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. В текущем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 20 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передач.

Топ-5 лучших дриблёров РПЛ выглядит следующим образом:

1. Бенхамин Гарре ("Крылья Советов) — 69 успешных обводок.

2. («Зенит») — 56 успешных обводок.

3. («Ахмат») — 51 успешная обводка.

4. («Оренбург») — 50 успешных обводок.

5. («Рубин») — 47 успешных обводок.