Гарре — лучший дриблёр РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. В текущем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 20 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передач.
Топ-5 лучших дриблёров РПЛ выглядит следующим образом:
1. Бенхамин Гарре ("Крылья Советов) — 69 успешных обводок.
2. Клаудиньо («Зенит») — 56 успешных обводок.
3. Бернард Бериша («Ахмат») — 51 успешная обводка.
4. Лукас Вера («Оренбург») — 50 успешных обводок.
5. Мирлинд Даку («Рубин») — 47 успешных обводок.
Чего то ни одного "московского" игрока...в списке...
Не жалуют там обводочки...??
Чего то ни одного "московского" игрока...в списке...
Не жалуют там обводочки...??