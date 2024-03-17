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Гарре — лучший дриблёр РПЛ

вчера, 16:08

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре является лидером РПЛ по количеству успешных обводок. В текущем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 20 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передач.

Топ-5 лучших дриблёров РПЛ выглядит следующим образом:

1. Бенхамин Гарре ("Крылья Советов) — 69 успешных обводок.

2. Клаудиньо («Зенит») — 56 успешных обводок.

3. Бернард Бериша («Ахмат») — 51 успешная обводка.

4. Лукас Вера («Оренбург») — 50 успешных обводок.

5. Мирлинд Даку («Рубин») — 47 успешных обводок.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:07
Из первой пятёрки только один Клаудиньо дриблирует в правильном направлении, а остальные в некуда, судя по турнирной таблице.
ufkmdx926kpb
ufkmdx926kpb
вчера в 20:07
Бенхамин Гарре демонстрирует выдающуюся технику и мастерство, являясь лидером РПЛ по успешным обводкам. Его игровые показатели в “Крыльях Советов” действительно впечатляют!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:37
Одни легионеры в числе лучших, наши в футбол играть не умеют...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:17
Где российские игроки?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:16, ред.
Одни леги...дриблеруны...
Чего то ни одного "московского" игрока...в списке...
Не жалуют там обводочки...??
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:09
Солидный отрыв даже от второго места. Удачи в играх и улучшай свой результат.
Гость
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