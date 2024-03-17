«Зенит» первый по голам, но пятый по ударам в створ. Как играет команда Семака

1710694145

сегодня, 19:49

Главный претендент на чемпионство.

Бездушный алгоритм, который существенно меняет вероятность того или иного места для команд РПЛ после каждого тура, теперь верит в «Зенит». Шансы «Краснодара» упали, а вероятность чемпионства «Динамо» чуть подросла. Но команда Семака стала первой не только в таблице по очкам. Это самая важная статистика сезона, но является вершиной айсберга. Узнаем, на каких местах пятикратные чемпионы по разным параметрам, ведь у них впереди много непростых поединков, не только два кубковых матча против «Спартака».

Забитые голы – первое место

По пропущенным «Зенит» тоже стал лучшим после новых туров, а ещё обогнали «Крылья Советов» по забитым мячам. Петербуржцы легко уложили на лопатки «Урал», теперь у них 39 мячей после 20 туров, почти два мяча за матч. Скромно, если вспоминать мощные показатели из прошлого, но сейчас нет вингера Малкома, зато есть форвард Кассьерра – у Матео 15 голов, главный снайпер лиги.

Удары в створ – пятое место

Чемпионов опережают ЦСКА , «Спартак», «Крылья Советов» и «Динамо». Важно, что немного отстает «Краснодар». У «горожан», которые сменила тренера, достаточно игровых проблем, невзирая на высокое место в таблице. «Зенит» тоже не без греха, поэтому зимой подвезли Артура, чтобы создавал моменты. А пока по общему количеству ударов чемпионы вовсе на шестой строчке.

Перехваты мяча – тринадцатое место

Команда со стилем «Зенита» в идеале должна высоко отбирать мяч. Но Семак недавно работал в три центральных защитника и даже иногда возвращается к этой схеме, ведь больше доверяет широкому футболу, чем высокой линии нападения из тройки форвардов. Но вернулся к старой схеме, хотя пока на перехватах это не сказалось.

Владение мячом – первое место

Команда, которая редко теряет мяч, чаще всего в атаке и должна его быстро возвращать. С другой стороны, когда 63 % в среднем давишь на чужие ворота, то легко собрать удары. А их у «Зенита» маловато. Здесь ловим одну из особенностей: Барриос, Вендел и Клаудиньо катают мяч, но объема качественных моментов не хватает.

Допущенные удары – первое место

Вот тут молодцы, хотя владение тоже сказывается. Соперники редко находятся у ворот Кержакова или Адамова. «Зенит» допускает всего 8.6 удара за матч. Единственная команда РПЛ , которая может похвастаться, что не прошла отметку в 11 ударов. «Краснодару» и особенно «Динамо» – москвичи на предпоследнем месте, допуская по 14.7 выстрелов в среднем, надо прибавлять, если хотят бросить вызов гегемону.

Отборы мяча – пятое место

Семак увидел, что игроки теряют мотивацию. Нет еврокубков, не отпустили футболистов прошлым летом в другие клубы. В таких условиях тренеру важно заставить команду пахать. Сделали это с помощью новичка в обороне Нино, конкуренции в центре защиты и ставки на средний по высоте прессинг, где мяч доходит до линий игры Вендела и Барриоса. «Зенит» отбирает мячи чаще, чем «Рубин».

Качество моментов – первое место

Хотя ударов маловато, у них неплохой «удельный вес». По сумме xG «Зенит» обошел «Динамо», заметно оторвался от «Крыльев Советов» и «Краснодара». Из 31.5 ожидаемых голов сразу 9.6 приходятся на Кассьерру, а еще 5.6 на Сергеева. Это говорит о характере игры. Но у Клаудиньо, Вендела, Мостового и остальных игроков плохие показатели. У «Зенита» есть привычка разрывать команду на части. Кассьерра ждёт мяча на линии офсайда, остальные оттеснены прессингом соперника.

Точность передач – первое место

У «Зенита» первое место по голам на контратаках. Семак нередко отходит от чужих ворот, чтобы команда не устала, а потом футболисты используют пространство. Точность передач самая высокая в РПЛ – 85.2 %. Проще говоря, класс футболистов позволяет играть с запасом, но приходится впервые за шесть лет подстраиваться под соперников. В первом чемпионском сезоне зимой получили новичков для выхода в атаку через длинные пасы. Сейчас с радостью повторили бы тот опыт.

Высота прессинга – девятое место

Привычная история. Мостовой, Кассьерра и Артур не самые агрессивные нападающие без мяча. Даже юный Педро понравился отчасти потому, что хорошо дрался за мячи и выделялся прессингом. Но у команды скромное место по интенсивности прессинга. Они ниже «Оренбурга», который ужасно контролирует собственные желания на поле. Стиль выбирает тренер – «Факел» ещё агрессивнее, чем «Спартак», но Семак так не может. Не верит в выносливость и свежесть своих бразильцев.

Передачи под удар – пятое место

«Зенит» не всегда сыгранный, ведь хватает перемен. Играли «3-5-2», перешли на «4-3-3». Кассьерра в двух схемах получает разные задачи, вторая модель ему подходит хуже. Меняется высота игры Вендела. Барриос частенько уходит в оборону в схеме с двумя центральными защитниками. По комбинациям с ударами в конце «Зенит» уступает даже «Ахмату», невзирая на количество времени с мячом. Это значит, что есть недоработка – снизилась скорость и потеряли взаимопонимание.

Реализация моментов – первое место

Ключевой параметр, часто выручает «Зенит». У петербуржцев 40 % ударов в створ стали голами. Для любой команды и лиги это безумные цифры. Отражают объективное превосходство над соперниками, хотя также говорят об удачливости. Например, на второй строчке в этой таблице «Локомотив», который славится волевыми камбэками и голами в концах матчей. Реализация моментов и мастерство южных американцев при игре в пас спасают Семака.

Тренер подсвечивает преимущество по классу, перекрывая тактические проблемы и огрехи обороны. Меткость делает «Зенит» главным фаворитом сезона. Хотя соперники тоже виноваты. Посмотрите на показатели «Спартака» — там тихий ужас.