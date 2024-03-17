Салах опередил всех легенд «Ливерпуля». Потерю лидера будет тяжело восполнить

1710667992

сегодня, 12:33

Первый настолько стабильный снайпер в истории клуба.

Впечатляет голевой темп Мохамеда

Лучшим снайпером «Ливерпуля» в истории является Иан Раш — на счету валлийца 346 голов, но для этого ему понадобилось 660 матчей. Ещё три человека сыграли от 350 игр за «Ливерпуль», чтобы забить свыше 220 мячей. Салах провёл всего 336 поединков, вдвое меньше, чем у Раша, но на его счету 206 голов. При этом важно отметить, что египтянин в «Ливерпуле» с 2017-го, то есть не выступал семнадцать лет, как Джеррард. Также Салах давно опередил по голам Короля Кенни – легенду «Ливерпуля» восьмидесятых годов прошлого века Далглиша.

Фаулер и Оуэн, хотя форварды провели за «красных» сопоставимое с Салахом количество матчей, не забили по двести мячей. При этом не стоит забывать о пирамиде, которая стоит по центру разговора: Мохамед не центральный нападающий. Пришёл в «Ливерпуль» с личным рекордом в 19 голов за сезон во всех турнирах, а в первом чемпионате у Клоппа выдал 32 гола в АПЛ и 44 мяча во всех турнирах. Тогда подозревали, что получили героя одного сезона – даже в «Базеле» у Салаха не было невероятной результативности.

Оказалось, что Салах делает «Ливерпуль» намного лучше, а команда отвечает ему взаимностью. Мохамед стал первым в истории клуба футболистом, который собрал серию из семи подряд сезонов с двадцатью голами и больше. Если у Раша средняя результативность 0.52 гола за игру, у Оуэна 0.53, а у Фаулера 0.50, то Салах превзошел их всех – 0.61 мяча за поединок. До конца сезона может улучшить показатели, если не помешают травмы и «Аталанта». На команду Миранчука попали в Лиге Европы. «Ливерпуль» мечтает о финале турнира против «Милана» или «Байера», впереди много важных матчей.

Салах в шаге от сотни голевых передач

Кроме 206 голов, у Салаха 92 ассиста за «Ливерпуль», а ещё немалое число предпоследних передач, особенно во времена успешного трио с Мане и Фирмино. Мохамед активно делится мячом. И если посчитать результативность с учётом ударов и передач, то получится космическая цифра – 0.89 гола за игру. Впечатляющий результат для крайнего нападающего клуба, который один раз в новейшей истории был чемпионом Англии. «Ливерпуль» нельзя назвать гегемоном АПЛ , который играючи забивает сотню мячей каждый сезон.

Салаху и напарникам пришлось активно работать на такой результат. Причём учтите, что Мохамед настолько удобный ассистент для коллег, что без эгоизма воспринимает практики Александер-Арнольда. Трент формально правый защитник, по амплуа латераль, а по призванию плеймейкер. У 25-летнего англичанина 82 голевые передачи за «Ливерпуль». И нередко именно Салах помогал расположить линию атаки таким образом, чтобы у Трента были адресаты для передач. Да и сам Мохамед правильно открывался, значительная часть ассистов Александер-Арнольда именно на правого вингера «Ливерпуля».

Если бы форвард Нуньес реже промахивался с удачных позиций, то могли поверить в ещё восемь ассистов Салаха до круглой отметки в сотню. Но если напарники не справятся до конца сезона, то Мохамед может остаться без повода отпраздновать солидный юбилей в красной футболке. До двухсотого мяча добрался, а сотый ассист под вопросом. Уход Клоппа из клуба меняет расклад. И все в Ливерпуле знают, что на Мохамеда ведут трансферную охоту люди с бездонными карманами. Салах начнёт переживать, что у «Ливерпуля» возникнут проблемы с новым наставником? Тогда уйдёт, а «красные» уже подыскивают замену.

Летом могут поставить мировой рекорд

Оуэн и Торрес покидали «Ливерпуль» ради «Реала» и «Челси» соответственно. Но не стали из-за этого счастливее. Салах отказывался от заманчивых предложений, хотя его точно звали в «Реал», ПСЖ и «Баварию» несколько лет назад. Также прошлым летом шли долгие и упорные переговоры о переходе Мохамеда в один из клубов из Саудовской Аравии. Говорили, что «Аль-Иттихад» предложил ему 76 миллионов евро в год по трёхлетнему контракту. Египтянин отказался. Теперь тот же упрямый шейх из известного клуба переговорщикам из «Ливерпуля» якобы предлагает 234 миллиона евро. Саудовцы готовы поставить мировой рекорд.

Принц Салман одобрит дикую сделку, поскольку для него футбольный проект это способ завести «друзей», оплаченных деньгами. В конкретном случае хочет заполучить главного мусульманского игрока мира. Таковым недавно был Бензема. Но Карим не впечатлил в «Аль-Иттихаде», у него были проблемы в Саудовской Аравии, гонял к своей бывшей жене и матери собственных детей во Францию. Дама отказывается жить в стране с шариатом, ей больше нравятся пляжи юга Европы. Бензема не сделал «Аль-Иттихад» лидером саудовского футбола, воюют с «Аль-Ахли» за третье место, но безнадёжно уступают клубам Малкома и Роналду.

Им не хватило Бензема и Канте, хотят завербовать в помощь Салаха, который заметно моложе, чем Карим. «Ливерпулю» с коммерческой точки зрения глупо отказываться от 234 миллионов евро, ведь это будет мировой трансферный рекорд. Англичане побьют сделку других шейхов из ПСЖ с «Барселоной» и Неймаром. Контракт «Ливерпуля» с Салахом лишь на год, в июне ему стукнет тридцать два года. Если старый спортивный менеджер «красных» Майкл Эдвардс, который вернулся в клуб на роль главного босса, откажется от выгодной сделки с шейхами, то где найдёт огромные деньги на перестройку команды под нового тренера?

Салах может принести «Ливерпулю» прощальную финансовую пользу, хотя с футбольной точки зрения расставание с Мохамедом опасно. Молодая команда учится играть без него, например, когда у ветерана травмы. Но египтянин важен для стиля «Ливерпуля», что попробует доказать сегодня в кубковом матче на «Олд Траффорд».