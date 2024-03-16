От ван Бастена до Уилшира. Игроки, завершившие карьеру из-за травм

1710598381

вчера, 17:13

Некоторые знаменитые футболисты могли сделать больший вклад в историю.

Травмы – неотъемлемая часть карьеры любого профессионального спортсмена. Футболисты – не исключение. Они нередко ломают карьеру, ставя на паузу прогресс самых талантливых игроков, надолго выбивают из формы. Однако в самом худшем сценарии они совсем прекращают карьеру футболистов. И даже великие, звездные игроки не избегают такой участи. Мы решили вспомнить, кого можно назвать наиболее известными футболистами, которым пришлось завязать с игрой из-за травм.

Марко ван Бастен

Пожалуй, наиболее известная история. Легенда «Аякса» и «Милана» становился чемпионом Европы со сборной Нидерландов, выигрывал трижды «Золотой мяч». Это один из лучших нападающих всех времен. На его счету 283 гола за клубы и 24 – за сборную. И ван Бастен мог бы наверняка добиться большего. Но свой последний матч он провел в 28 лет. А два года спустя вынужден был официально объявить о завершении карьеры, так как не смог окончательно восстановиться после травмы и достичь еще больших высот.

Тостао

Этот умный и креативный нападающий сыграл важную роль в победе сборной Бразилии на чемпионате мира 1970 года. Он забил 32 мяча в 54 матчах за национальную команду. Но за год до той победы у него случилось отслоение сетчатки из-за попадания мячом в голову в матче против «Коринтианса». Позже проблемы со зрением проявились вновь, и карьеру он завершил в 27 лет.

Ули Хенесс

Он выиграл три Кубка Европейских чемпионов и три чемпионата Германии с «Баварией». Однако после жесткого стыка с Фрэнком Грэем из «Лидса» в 1975 году уже не был прежним. Хенесс получил травму правого колена и до конца не восстановился. В 27 лет он завершил карьеру. А потом еще 40 лет работал в руководстве «Баварии».

Оле-Гуннар Сульшер

В «Манчестер Юнайтед» Сульшер провел в качестве игрока 11 сезонов. Он навсегда вошел в зал славы клуба после эпичной победы МЮ в финале Лиги чемпионов 1999 года, к которой норвежец приложил свои усилия. В 2007 году Сульшер перенес небольшую операцию на колене. Процедура вроде прошла успешно, но восстановиться полностью он не смог, и в том же году игрок заявил о завершении карьеры.

Майка Ричардс

Защитник прошел через молодежную систему «Манчестер Сити» и считался одним из самых талантливых английских футболистов в своем амплуа. В 2012 году он стал чемпионом Англии, провел 13 матчей за сборную. Но выбывал из игры постоянно из-за повторяющихся травм колена. А после выступлений за «Фиорентину» и «Астон Виллу» завершил карьеру. Это случилось в 2019 году, когда Ричардсу исполнился 31 год. Для защитника далеко не самый серьезный возраст.

Пабло Аймар

Это один из наиболее талантливых аргентинских футболистов, который не смог сполна раскрыться. Месси в свое время боготворил этого полузащитника. Но его карьеру также прервали травмы. Он выступал за «Валенсию», «Сарагосу», «Бенфику». А закончил карьеру в 2015 году во время второго захода в «Ривер Плейт». Аймар не смог справиться с травмами, которые на него обрушились в предсезонке.

Серхио Агуэро

А вот карьера Агуэро выглядит полноценной и сияющей, хотя и он мог добиться большего. Он забил 260 мячей в 390 матчах за «Манчестер Сити», где провел десять лет и откуда ушел легендой в 2021 году. Аргентинец перебрался в «Барселону», но там сыграл лишь пять матчей, забив один гол. В декабре 2021 года он вынужден был объявить об окончании карьеры. В 33 года у него выявили проблемы с сердцем.

Абу Диаби

Некоторым приходилось бороться с травмами на протяжении всей карьеры. Диаби – типичный представитель этой группы игроков. За десять лет игры в «Арсенале» он в среднем за сезон проводил всего 18 матчей. А когда перебрался в «Марсель», провел всего пять матчей за два сезона. В конечном счете Диаби вынужден был из-за травм завершить карьеру в 32 года. К тому времени он не выходил на поле более полутора лет.

Давид Сильва

Кажется, что Сильве жаловаться не на что. Он провел 125 матчей за сборную Испании, выиграв с ней два чемпионата Европы и чемпионат мира. Также провел десять успешных сезонов в «Манчестер Сити». Когда уехал из Англии, перешел в «Реал Сосьедад» и продолжил выступать на очень высоком уровне. Но в июле 2023 года Сильва порвал переднюю крестообразную связку и шесть дней спустя завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Габриэль Батистута

Один из величайших нападающих в истории был лучшим бомбардиром Аргентины до Лионеля Месси. Батистута провел девять лет в «Фиорентине», выиграл Серию А с «Ромой», выступал и за «Ривер Плейт», и за «Боку Хуниорс». В конце карьеры выступал в Катаре, но планировал вернуться в «Боку» или «Сан-Лоренсо». Однако вынужден был повесить бутсы на гвоздь из-за постоянных проблем с голеностопом, которые причиняли ему адскую боль. В какой-то момент уже после завершения карьеры Батистута просил даже об ампутации. Но все обошлось более консервативной операцией, избавившей его от боли.

Джек Уилшир

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер называл полузащитника обладателем «испанской техники и английского сердца». Болельщики «канониров» его очень любили. Уилшир провел около 200 матчей за «Арсенал» и 34 игры за сборную Англии. Но вся карьера была пронизана травмами. И в 2022 году он завершил ее в 30 лет, поиграв непродолжительное время в «Вест Хэме», «Борнмуте» и «Орхусе».

Карлес Пуйоль

Защитник «Барселоны» и сборной Испании всегда на поле бился до конца и выкладывался по полной программе, не жалея себя. В конце концов, здоровье подвело. Он заявлял о желании играть до 40 лет, но проблема с ахиллом вынудила завершить карьеру в 2014 году в возрасте 36 лет. К тому времени он собрал 36 травм за свою карьеру и несколько операций.