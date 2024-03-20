Хлусевич заявил, что хочет поиграть в европейском клубе

Защитник «Спартака» рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу.