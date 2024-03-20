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Хлусевич заявил, что хочет поиграть в европейском клубе

сегодня, 11:37

Защитник «Спартака» Данил Хлусевич рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:26, ред.
Пусть идёт куда хочет, в "Спартаке" от него всё равно толку мало.
Хлусевич - один из тех игроков, от которых нужно избавляться "Спартаку".
Бестолковый бегунок.
296mamjz7ce5
296mamjz7ce5
сегодня в 14:01
Спартак тоже Европа, не Азия же.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:35
Хочет ли европейский клуб Хлусевича, вот в чём вопрос...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:29
Как гриться-хотеть не вредно!
adekvat
adekvat
сегодня в 12:27
Хотеть самому мало, надо что бы тебя захотели.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:24
Европейские чемпионаты Албании, Люксембурга и Лихтенштейна ждут Хлусевича.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:24
Жальгрис тоже европейский клуб
ОПС
ОПС
сегодня в 12:14
Да пусть хоть парень помечтает. Мечтать то ведь не вредно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:11
Ты в РПЛ сначала играть научись на должном уровне. Ну или в ФНЛ.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 11:48
Жальгирис или Скендербеу - вполне себе европейские клубы. другим сомневаюсь что ты нужен
lotsman
lotsman
сегодня в 11:47
Мало ли что, кому хочется. Чтобы в Европе играть, надо чтобы ты комуто там хотелся.)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:38
Ну даже и не знаю куда ему податься.... в среднюю лигу и среднюю команду может быть.
Гость
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