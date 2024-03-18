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ЦСКА хочет купить 19-летнего нигерийца из чемпионата Бразилии

вчера, 13:56

ЦСКА хочет приобрести нападающего «Ремо Старс» Олувашолу Огундану, который выступает на правах аренды за команду «Фламенго» до 20 лет. «Армейцы» предлагают за 70 % прав на игрока 700 тысяч долларов. «Фламенго» может выкупить права на Огундану за 450 тысяч долларов.

19-летний нигериец провёл 3 матча в Кубке Либертадорес для футболистов не старше 20 лет, отметился голевой передачей и жёлтой карточкой.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 20:15
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:13
Если нравится надо брать,может будет хорошим нападающим.
Хиромант
Хиромант ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 17:12
- Ну так и воспитанники Зенита играют по разным клубам. Где-то аренды, где-то контракты. Так что, по-ходу, все клубы РПЛ пляшут ради сиюминутного результата и прибыли. А молодёжь наигрывается в клубах, которые победнее.
isamsn
isamsn ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:08
Практически в каждой команде РПЛ и ФНЛ воспитаники ЦСКА. Так что школа работает исправно, а всё остальное комерчиские интересы клуба.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:04
ЦСКА хочет......
Хотеть и купить большая разница. Ждём конкретики..
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:10
- А как же слова про своих воспитанников в клубе, про нашу российскую футбольную молодёжь, сидящую на лавке? Или эти слова только про Зенит? А остальным можно делать всё?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:55
Опять какие-то виртуальные покупки .
Вещий
Вещий
вчера в 14:36
Что не там скауты у коняшек работают.... стоит ли ставить на темную лошадку?
drug01
drug01
вчера в 14:28
Зачем всем сообщать! Надо быстрее брать!
112910415
112910415
вчера в 14:15
цена умеренная, можно брать
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:13
Может это будущий Вагнер Лав или Ахмед Мусса
Гость
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