ЦСКА хочет купить 19-летнего нигерийца из чемпионата Бразилии

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вчера, 13:56

ЦСКА хочет приобрести нападающего «Ремо Старс» Олувашолу Огундану, который выступает на правах аренды за команду «Фламенго» до 20 лет. «Армейцы» предлагают за 70 % прав на игрока 700 тысяч долларов. «Фламенго» может выкупить права на Огундану за 450 тысяч долларов.

19-летний нигериец провёл 3 матча в Кубке Либертадорес для футболистов не старше 20 лет, отметился голевой передачей и жёлтой карточкой.