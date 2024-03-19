«Жирона» интересуется Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание «Жироны».
Сообщается, что испанский клуб активно интересуется игроком и связывался с его окружением в январе.
Агентство, которое сотрудничает с футболистом, заинтересовано в переходе хавбека в чемпионат Италии.
Не отклоняйся от темы и вопросов... Про сборную я не спросил. Ты же всегда пишешь про армянских игроков что они средние, хотя они не такие. Вот я и спрашиваю: из 111 016 896 покажи хоть одного, кто на футбольном поле делает такие вещи как СперцЯН, смотри видео. И покажи другое видео на ответ, но вряд ли найдешь...))
Ты про МхитарЯНа тоже однажды написал. Покажи из 111 016 896 хоть одного, кто с европейскими командами выигрывал трофеи и играл в финалах много раз, много Мхитаряна. Ведь такого тоже нет, а если ошибаюсь - покажи. Вот поэтому пишешь что игроки "средние".
А отклоняться от темы всегда можно, можем говорить о погоде, или о баскетболе...
Не отклоняйся от темы и вопросов... Про сборную я не спросил. Ты же всегда пишешь про армянских игроков что они средние, хотя они не такие. Вот я и спрашиваю: из 111 016 896 покажи хоть одного, кто на футбольном поле делает такие вещи как СперцЯН, смотри видео. И покажи другое видео на ответ, но вряд ли найдешь...))
Ты про МхитарЯНа тоже однажды написал. Покажи из 111 016 896 хоть одного, кто с европейскими командами выигрывал трофеи и играл в финалах много раз, много Мхитаряна. Ведь такого тоже нет, а если ошибаюсь - покажи. Вот поэтому пишешь что игроки "средние".
А отклоняться от темы всегда можно, можем говорить о погоде, или о баскетболе...
П.С. Мой комментарий не в топе сейчас, но был там. Это меня не беспокоит.
https://www.youtube.com/watch?v=chHgYo8Z1NM
П.С. Мой комментарий не в топе сейчас, но был там. Это меня не беспокоит.
И превратится клуб в заурядного середняка, а то и в аутсайдера.
И превратится клуб в заурядного середняка, а то и в аутсайдера.
Давненько тебя не видно было?
Не прихворал ли часом или всё таки за правду пострадал?)
Давненько тебя не видно было?
Не прихворал ли часом или всё таки за правду пострадал?)
72-72!)
72-72!)
Интерес со стороны Жироны... Стиль команды атакующий, но много беспорядка, поэтому сил хватило на первую половину этого сезона. Такая команда не нужна Сперцяну, и есть пару причин.
1. В летнее трансферное окно от этой команды ничего не останется. Ничего - это не ключевое слово, просто лидеров команды заберут гранды. Середина таблицы Эдуарду не устроит.
2. Эта команда не может выступать в Лиге чемпионов, поскольку владельцы те же, что и у клуба «Ман Сити». Такие правила. Сперцяну такой вариант не подходит, для роста ему нужны выступления в Лиге чемпионов.
Сперцян для меня более зрелый игрок, чем Захарян. И это мнение со мной разделяют футбольные скауты и эксперты. Такой игрок не для Жироны. Если этот трансфер и состоится, то ненадолго он там останется. Так что переезд туда, по большому счету станет очень маленьким шагом. Так что Эдуарду стоит ждать до лета, и помочь Краснодару выйти из ямы. И он еще успеет поиграть за другой клуб.
И сравнить его с Захаряном не стоит. У игроков совершенно разные физические и игровые характеристики.
Интерес со стороны Жироны... Стиль команды атакующий, но много беспорядка, поэтому сил хватило на первую половину этого сезона. Такая команда не нужна Сперцяну, и есть пару причин.
1. В летнее трансферное окно от этой команды ничего не останется. Ничего - это не ключевое слово, просто лидеров команды заберут гранды. Середина таблицы Эдуарду не устроит.
2. Эта команда не может выступать в Лиге чемпионов, поскольку владельцы те же, что и у клуба «Ман Сити». Такие правила. Сперцяну такой вариант не подходит, для роста ему нужны выступления в Лиге чемпионов.
Сперцян для меня более зрелый игрок, чем Захарян. И это мнение со мной разделяют футбольные скауты и эксперты. Такой игрок не для Жироны. Если этот трансфер и состоится, то ненадолго он там останется. Так что переезд туда, по большому счету станет очень маленьким шагом. Так что Эдуарду стоит ждать до лета, и помочь Краснодару выйти из ямы. И он еще успеет поиграть за другой клуб.
И сравнить его с Захаряном не стоит. У игроков совершенно разные физические и игровые характеристики.
19 марта... начало весеннего лёта уток)
19 марта... начало весеннего лёта уток)