«Жирона» интересуется Сперцяном

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сегодня, 11:40

Полузащитник «Краснодара» привлёк внимание «Жироны».

Сообщается, что испанский клуб активно интересуется игроком и связывался с его окружением в январе.

Агентство, которое сотрудничает с футболистом, заинтересовано в переходе хавбека в чемпионат Италии.