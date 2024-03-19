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«Жирона» интересуется Сперцяном

сегодня, 11:40

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание «Жироны».

Сообщается, что испанский клуб активно интересуется игроком и связывался с его окружением в январе.

Агентство, которое сотрудничает с футболистом, заинтересовано в переходе хавбека в чемпионат Италии.

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Все комментарии
Neutron035
Neutron035
сегодня в 19:23, ред.
Байкал-38

Не отклоняйся от темы и вопросов... Про сборную я не спросил. Ты же всегда пишешь про армянских игроков что они средние, хотя они не такие. Вот я и спрашиваю: из 111 016 896 покажи хоть одного, кто на футбольном поле делает такие вещи как СперцЯН, смотри видео. И покажи другое видео на ответ, но вряд ли найдешь...))

Ты про МхитарЯНа тоже однажды написал. Покажи из 111 016 896 хоть одного, кто с европейскими командами выигрывал трофеи и играл в финалах много раз, много Мхитаряна. Ведь такого тоже нет, а если ошибаюсь - покажи. Вот поэтому пишешь что игроки "средние".

А отклоняться от темы всегда можно, можем говорить о погоде, или о баскетболе...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 18:13
Согласен, эта информация достойна только 1 апреля.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Neutron035 (раскрыть)
сегодня в 18:03
Причем здесь другие игроки? Армиянские игроки среднего уровня, а сборная одна из худших.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:52
да конечно не могли дождаться 1 апреля
Neutron035
Neutron035 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:16
Можешь показать хоть одного русского футболиста современности, который - бьет обеими ногами и забивает как СперцЯН, так как СперцЯН бьет штравные удары, отдает голевые передачи партнерам по команде, и не всегда забивает сам как эгоист? И конечно, чтобы он был не выше 23 лет. Есть такой? Из 111 016 896 человек хоть один должен быть - выше "среднего", если конечно такого игрока как СперцЯН можно назвать средним. Даже может быть выше 23 лет - с опытом, чтобы "количество" вариантов было больше.

П.С. Мой комментарий не в топе сейчас, но был там. Это меня не беспокоит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:50
Много авансов, а по факту средненький игрок, который если и уедет, то будет долго сидеть в запасе, а потом будут команды уровня борььы за выживания, ФНЛ и сборная Армении.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:26, ред.
Сперцян сделает ошибку, если перейдёт в "Жирону", ему нужно в более сёрьёзный клуб переходить, если хочет играть в Европе. Жирона - это "калиф на час". После завершения сезона состав пойдёт на распродажу и Мичел Анхель может уйти.
И превратится клуб в заурядного середняка, а то и в аутсайдера.
112910415
112910415
сегодня в 13:56
и это уже интересно
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:49
Судя по всему Сперцян покинет быков летом. Самое время зрелым игроком попробовать себя в хорошем европейском чемпионате. Принесёт пользу клубу, в том числе и финансовую.
Интерес
Интерес
сегодня в 13:41
Летом сбудут,ибо он уже прошёл "очищение" выступлением в сборной АРмении,так что препятствий нет.А вопрос амбиций и денег -это второе,хотя могут вступить в непреодолимое противоречие.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:30
Значит скоро Краснодар может потерять Сперцяну.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:01
Интересуется, не значит приглашает. Это в порядке вещей, когда команды интересуются игроками.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:01
Привет Пионерия!
Давненько тебя не видно было?
Не прихворал ли часом или всё таки за правду пострадал?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 12:59
Интересная вторая команда в паре Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти (Англия 2-я Лига)
72-72!)
альсато
альсато
сегодня в 12:55
чему быть-того не миновать)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 12:55
Ждемс стаю, вожак чуть впереди - на острие клина...)
Вещий
Вещий
сегодня в 12:32
Ну до лета его цена может увеличится... пусть готовят деньги.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:31
А ведь утки летят стаей..))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:29
А хочет ли лидер оставаться "быком" всю жизнь? Думаю нет. Он сам говорил что в недалеком будущем его трансфер в другой клуб состоится, и от этого не избежать.

Интерес со стороны Жироны... Стиль команды атакующий, но много беспорядка, поэтому сил хватило на первую половину этого сезона. Такая команда не нужна Сперцяну, и есть пару причин.

1. В летнее трансферное окно от этой команды ничего не останется. Ничего - это не ключевое слово, просто лидеров команды заберут гранды. Середина таблицы Эдуарду не устроит.

2. Эта команда не может выступать в Лиге чемпионов, поскольку владельцы те же, что и у клуба «Ман Сити». Такие правила. Сперцяну такой вариант не подходит, для роста ему нужны выступления в Лиге чемпионов.

Сперцян для меня более зрелый игрок, чем Захарян. И это мнение со мной разделяют футбольные скауты и эксперты. Такой игрок не для Жироны. Если этот трансфер и состоится, то ненадолго он там останется. Так что переезд туда, по большому счету станет очень маленьким шагом. Так что Эдуарду стоит ждать до лета, и помочь Краснодару выйти из ямы. И он еще успеет поиграть за другой клуб.

И сравнить его с Захаряном не стоит. У игроков совершенно разные физические и игровые характеристики.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:15
Глядишь и сойдутся в цене.. Парень думаю не против
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:15
Испанский клуб активно интересуется игроком и связывался с его окружением в январе...
19 марта... начало весеннего лёта уток)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:57
Не думаю, что быки продадут своего лидера...
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