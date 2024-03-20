Защитник «Локомотива» Митай может перейти в «Ювентус»

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сегодня, 10:05

Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус».

Футболист нравится спортивному директору туринского клуба Кристиано Джунтони. Скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.