Защитник «Локомотива» Митай может перейти в «Ювентус»

Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус».
Футболист нравится спортивному директору туринского клуба Кристиано Джунтони. Скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.
Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус».
Футболист нравится спортивному директору туринского клуба Кристиано Джунтони. Скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.
ей мнился эксклюзивный "Лексус",
сбылась мечта наполовинку.
Вот так же и Митай-в "Ювентус"...
ей мнился эксклюзивный "Лексус",
сбылась мечта наполовинку.
Вот так же и Митай-в "Ювентус"...