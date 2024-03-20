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Защитник «Локомотива» Митай может перейти в «Ювентус»

сегодня, 10:05

Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус».

Футболист нравится спортивному директору туринского клуба Кристиано Джунтони. Скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:16, ред.
Если таки уйдёт в Юве и там раскроется, то это будет ещё один камень в огород тренерского штаба. Не разглядели, скажут люди, игрока высокого уровня).
lotsman
lotsman
сегодня в 13:49
Локо теряет хорошего игрока.
112910415
112910415
сегодня в 13:10
шансов мало, но шансы есть
h227ffgv5x2x
h227ffgv5x2x
сегодня в 11:53
Митай талантлив, но в Ювентус вряд ли перейдет.
Вещий
Вещий
сегодня в 11:34
Не думаю что он перейдет в Юве.... там еще с тренером нужно определяться.
agkagksy9hv6
agkagksy9hv6
сегодня в 11:16
Кажется в Румынии тоже Ювентус есть...
Интерес
Интерес
сегодня в 11:12
Гуляла по Тверской блондинка,
ей мнился эксклюзивный "Лексус",
сбылась мечта наполовинку.
Вот так же и Митай-в "Ювентус"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
Лишь бы по деньгам не обидели. А иначе смысла продавать я не вижу...
adekvat
adekvat
сегодня в 10:11
Я думаю он не единственный кого Ювентус просматривает, а минимум человек 10 в этом списке.
drug01
drug01
сегодня в 10:07
Если так произойдёт то это будет хороший шанс для него!
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