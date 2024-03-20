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Представители игрока «Ремо Старс» провели разговор с директором ЦСКА

вчера, 17:48

В агентстве TGC‑Sports Management, которое представляет интересы нападающего «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы, сообщили, что у них состоялся разговор со спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном по поводу игрока.

Ранее сообщалось, что представители нигерийского футболиста контактировали со спортивным директором ЦСКА. В данный момент игрок выступает на правах аренды за «Фламенго U20».

Разговор со спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном действительно был, но о чём‑то серьёзном говорить рано.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:57
НИгерийцами тропка в ЦСКА давно протоптана.Это вы всё считаете бразильцев белоснежками.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
Согласен,
Будь здрав
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:45
От разговора агента с клубом до трансфера может проийти очень много времени
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:17
Серьёзные трансферы любят тишину. Подождём.
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Вот только Олувашолы и не хватало в ЦСКА. Чистокровный армеец.)
r5qvh53mfdsx
r5qvh53mfdsx
вчера в 18:02
Одних разговоров мало надо если подходит брать сразу!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:53
Пока собируться,он окажется в другой команде.
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