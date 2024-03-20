Представители игрока «Ремо Старс» провели разговор с директором ЦСКА

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вчера, 17:48

В агентстве TGC‑Sports Management, которое представляет интересы нападающего «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы, сообщили, что у них состоялся разговор со спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном по поводу игрока.

Ранее сообщалось, что представители нигерийского футболиста контактировали со спортивным директором ЦСКА . В данный момент игрок выступает на правах аренды за «Фламенго U20».