Представители игрока «Ремо Старс» провели разговор с директором ЦСКА

В агентстве TGC‑Sports Management, которое представляет интересы нападающего «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы, сообщили, что у них состоялся разговор со спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном по поводу игрока.
Ранее сообщалось, что представители нигерийского футболиста контактировали со спортивным директором ЦСКА. В данный момент игрок выступает на правах аренды за «Фламенго U20».
Разговор со спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном действительно был, но о чём‑то серьёзном говорить рано.
Будь здрав
Будь здрав