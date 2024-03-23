На матче «Црвена Звезда» — «Зенит» обеспечат безопасность

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сегодня, 14:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на товарищеском матче между «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» будут приняты меры безопасности.

Для нас это очень рискованная игра по многим причинам и в силу многих факторов. Хочу сказать, что мы выложимся на максимум, так что птица не сможет пролететь мимо и угрожать либо нашим гостям, либо хозяевам, кому угодно. Мы будем беспощадны к любому, кто попытается поставить под угрозу безопасность любого гражданина Республики Сербия.

Встреча состоится в Белграде сегодня, 23 марта. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. Игра начнётся с минуты молчания.

Вчера в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл теракт.