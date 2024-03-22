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Анри намерен убедить «Реал» позволить Мбаппе сыграть на Олимпиаде

сегодня, 21:20

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обеспокоен тем, что «Реал» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду. Игрок принадлежит ПСЖ, ожидается, что летом он пополнит состав «сливочных» на правах свободного агента.

Во Франции не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы их игроки сыграли на олимпийском турнире. Анри хочет пообщаться с «Реалом» на тему участия Мбаппе в матчах олимпийской команды.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в том, чтобы Мбаппе представил страну на Олимпиаде в Париже.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 23:30
Реал и так слишком на многое пошел ради негра.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:08
На Олимпиаду должны отпустить,она же каждый год.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:44
Прочь руки от футбольной черепашки!))
Даёшь Олимпиаду с Мбаппе!
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