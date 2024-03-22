Анри намерен убедить «Реал» позволить Мбаппе сыграть на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обеспокоен тем, что «Реал» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду. Игрок принадлежит ПСЖ, ожидается, что летом он пополнит состав «сливочных» на правах свободного агента.
Во Франции не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы их игроки сыграли на олимпийском турнире. Анри хочет пообщаться с «Реалом» на тему участия Мбаппе в матчах олимпийской команды.
Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в том, чтобы Мбаппе представил страну на Олимпиаде в Париже.
Даёшь Олимпиаду с Мбаппе!
Даёшь Олимпиаду с Мбаппе!