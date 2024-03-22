Анри намерен убедить «Реал» позволить Мбаппе сыграть на Олимпиаде

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сегодня, 21:20

Главный тренер олимпийской сборной Франции обеспокоен тем, что «Реал» не намерен отпускать нападающего на Олимпиаду. Игрок принадлежит ПСЖ , ожидается, что летом он пополнит состав «сливочных» на правах свободного агента.

Во Франции не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы их игроки сыграли на олимпийском турнире. Анри хочет пообщаться с «Реалом» на тему участия Мбаппе в матчах олимпийской команды.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в том, чтобы Мбаппе представил страну на Олимпиаде в Париже.