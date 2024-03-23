Церемония прощания с Василием Уткиным сегодня не будет отменена

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сегодня, 09:23

Церемония прощания и похороны российского журналиста, комментатора и блогера сегодня состоится, несмотря на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Она пройдёт по адресу Москва, улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России.

Как сообщалось 21 марта, с 11:00 до 12:00 будет прощание родственников, друзей и коллег. С 12:00 до 14:00 попрощаться с Василием смогут все желающие. Представителей СМИ просили быть с 12:00.

После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Вечером в пятницу неизвестные люди в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». После стрельбы в здании торгового центра начался пожар. Есть погибшие и раненые.