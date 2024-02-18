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Дзагоев: «Стажировка в „Крыльях Советов“ прошла супер!»

вчера, 17:43

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о стажировке в самарских «Крыльях Советов».

Стажировка прошла супер! Съездил очень продуктивно, многое для себя понял, почерпнул. Участия в тренировочном процессе я не принимал, смотрел со стороны. В основном мы наблюдали и обсуждали какие-то моменты с Сергеем Корниленко, помощником Игоря Витальевича и спортивным директором «Крыльев». Мы с Витальичем много работали вместе. Многие его упражнения я и так знал, но что-то со временем он подкорректировал.

Если ты играл в футбол и понимаешь его, это ещё ни о чем не говорит. Футболист не может моментально стать тренером. Я понимал, что тренерская работа – это совсем другое, но не думал, что это настолько тяжело. Особенно работа главного тренера. Например, матч вечером, потом ещё собрание на 1,5 часа, потом Игорь Витальевич сразу идёт смотреть игру. Сказал, что нужно придумать упражнение для следующей тренировки, которое позволит улучшить моменты, которые ему не понравились в игре.

Главное – я прочувствовал эту разницу в работе футболиста и тренера. Тренерская работа тяжёлая, кропотливая, времени больше ни на что нет. Осинькин обращает внимание на каждую мелочь, и это правильно – футбол состоит из мелочей. Всё это даёт общий результат.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
а ещё, Алан, тренеру надо иметь крепкие нервы ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
Ну вот нашел и работу и это отлично.
u9sdnw93jfx3
u9sdnw93jfx3
вчера в 20:25
Очень интересно было узнать о стажировке Алана Дзагоева в “Крыльях Советов”. Возможно, это была не только стажировка, но и подготовка к будущей тренерской карьере? В любом случае, это был ценный опыт для него, который помог ему лучше понять все аспекты тренерской работы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:02
Теперь ждём на футбольных полях России
5us9t6z7qh7a
5us9t6z7qh7a
вчера в 19:09
А нормальным обывателям работа тренера просто Лафа.
Вещий
Вещий
вчера в 18:41
Ну и славненько что постепенно начал набираться опыта.
Naherger
Naherger
вчера в 18:10
Ну давай,Дзага! Становись топовым тренером и ждём в ЦСКА! На это раз травмы не смогут помешать.
rkm3dhwjm229
rkm3dhwjm229
вчера в 17:48
Это важный шаг для него! Теперь надо принимать решения
Гость
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