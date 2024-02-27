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Келлвен сравнил тренировки в ЦСКА и в олимпийской сборной Бразилии

вчера, 10:49

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии Келлвен сравнил сложность тренировочного процесса в клубе и в национальной команде.

В сборной всё чуть по-другому. Там мы такой серьёзной физической работы не проводим, больше работаем с мячом. Я не так давно приехал на сборы, и у нас здесь были мощные, интенсивные, очень хорошие тренировки. Они пойдут мне на пользу, чтобы я подравнялся по уровню с партнёрами по команде.

На самом деле, все упражнения (которые есть в тренировках ЦСКА) я уже делал и в Бразилии. Но интенсивность в ЦСКА гораздо выше, мы больше делаем силовых упражнений. В целом работа очень полезная и похожая на ту, которую мы проводим в Бразилии.

Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре 2023 года. За российский клуб он сыграл 16 матчей, забил мяч, отдал 4 голевых передачи и получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:03
Надеюсь парень раскроется по настоящему, как и Давила.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:01
Тренеруйся, от тебя нужны не только голевые но и голов побольше!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:42
Похвальное сравнение в пользу ЦСКА.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:35
у каждого тренера свои подходы
Вещий
Вещий
вчера в 11:00
Ну у Федотова особо не забалуешь... тяжело в учении - легко в бою....
Гость
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