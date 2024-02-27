Келлвен сравнил тренировки в ЦСКА и в олимпийской сборной Бразилии

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии Келлвен сравнил сложность тренировочного процесса в клубе и в национальной команде.
В сборной всё чуть по-другому. Там мы такой серьёзной физической работы не проводим, больше работаем с мячом. Я не так давно приехал на сборы, и у нас здесь были мощные, интенсивные, очень хорошие тренировки. Они пойдут мне на пользу, чтобы я подравнялся по уровню с партнёрами по команде.
На самом деле, все упражнения (которые есть в тренировках ЦСКА) я уже делал и в Бразилии. Но интенсивность в ЦСКА гораздо выше, мы больше делаем силовых упражнений. В целом работа очень полезная и похожая на ту, которую мы проводим в Бразилии.
Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре 2023 года. За российский клуб он сыграл 16 матчей, забил мяч, отдал 4 голевых передачи и получил жёлтую карточку.