Келлвен сравнил тренировки в ЦСКА и в олимпийской сборной Бразилии

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии сравнил сложность тренировочного процесса в клубе и в национальной команде.

В сборной всё чуть по-другому. Там мы такой серьёзной физической работы не проводим, больше работаем с мячом. Я не так давно приехал на сборы, и у нас здесь были мощные, интенсивные, очень хорошие тренировки. Они пойдут мне на пользу, чтобы я подравнялся по уровню с партнёрами по команде.