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В «Бунедкоре» планируют провести ответный матч с ЦСКА

сегодня, 13:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Бунедкор (Ташкент)БунедкорМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Бунедкора» Анвар Гафуров сообщил о намерении клуба сыграть ответный матч с ЦСКА. В первой игре победили «армейцы» (2:1).

Матч с ЦСКА был хорошим вызовом для нас. Чтобы наши игроки посмотрели, куда нужно стремиться, они должны видеть пример. Хороший соперник, большой клуб, было интересно сыграть и на их фоне посмотреть, на каком мы уровне находимся. Нам предложили сыграть здесь матч, мы согласились, с удовольствием приняли приглашение. В дальнейшем, дай бог, с тренерами уже говорили об этом, будем просить руководство, чтобы пригласить ЦСКА в Ташкент и провести ответный матч. Будем смотреть, когда это сделать — или летом, или в другие дни ФИФА.

ЦСКА — большой бренд и клуб. Какое-то давление было, особенно в первом тайме это было заметно. Не все ребята были похожи на себя, это влияло на нашу игру, нам также не хватало контроля мяча в связи с этим. В перерыве удалось донести, что мы играем с такими же футболистами, как и мы, нужно играть в то, что мы хотим показывать. Ребята это поняли, во втором тайме игра уже была немного зрелищнее с нашей стороны.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:00
Ну ведь он должен понимать, что ЦСКА играл очень экспериментальным составом, потому как отсутствовали сборники.
384af7mqc6tq
384af7mqc6tq
сегодня в 14:19
Пусть съездят в Ташкент и поиграют.... но пусть коняшки опять выиграют.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:17
С удовольствием буду смотреть ответный матч. Хорошей игры командам.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:48
Хотят взять реванш в домашнем матче.)
peqyk5r6sfj7
peqyk5r6sfj7
сегодня в 13:45
Анвар Гафуров - отличный тренер, который стремится развивать своих игроков и команду в целом. Его решение сыграть ответный матч с ЦСКА было правильным, так как это позволило игрокам «Бунедкора» увидеть, над чем им нужно работать, и получить мотивацию для улучшения своей игры. Надеюсь, что в ответном матче они смогут показать хорошую игру и добиться положительного результата.
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