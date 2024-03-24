В «Бунедкоре» планируют провести ответный матч с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Бунедкора» Анвар Гафуров сообщил о намерении клуба сыграть ответный матч с ЦСКА . В первой игре победили «армейцы» (2:1).

Матч с ЦСКА был хорошим вызовом для нас. Чтобы наши игроки посмотрели, куда нужно стремиться, они должны видеть пример. Хороший соперник, большой клуб, было интересно сыграть и на их фоне посмотреть, на каком мы уровне находимся. Нам предложили сыграть здесь матч, мы согласились, с удовольствием приняли приглашение. В дальнейшем, дай бог, с тренерами уже говорили об этом, будем просить руководство, чтобы пригласить ЦСКА в Ташкент и провести ответный матч. Будем смотреть, когда это сделать — или летом, или в другие дни ФИФА .