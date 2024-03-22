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Адвокаты Алвеса решили взять кредит, чтобы игрока выпустили из тюрьмы

сегодня, 15:35

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес может быть выпущен из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта по его делу под залог в размере 1 млн евро.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, адвокаты игрока сегодня обратились в несколько банковских структур с целью получения кредита для выплаты залога.

Некоторые из этих организаций отказались предоставить кредит по репутационным соображениям, однако одна из них согласилась сделать это поздно вечером в четверг, поэтому выплата не могла быть произведена вчера.

В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:53
сильно похоже на пиаровский ход
Igo0rek
Igo0rek ответ 839uqvp8fwvm (раскрыть)
сегодня в 16:39
Про деньги не знаю, но мозгов у него точно никогда не было.
Igo0rek
Igo0rek ответ sx8ya2ybn9hf (раскрыть)
сегодня в 16:38
По твоему адвокатам многих уголовников дадут кредит на 1 млн евро? И будут ли вообще адвокаты брать на себя кредит xD
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:12
Как будто у него у самого нет денег. Тут скорее всего давят на жалость. Или им нужно, чтобы об этом говорили...
839uqvp8fwvm
839uqvp8fwvm
сегодня в 15:57
Интересно, у Алвеса совсем нет денег?
sx8ya2ybn9hf
sx8ya2ybn9hf
сегодня в 15:38
А что так можно? Этак куча уголовников возьмут кредиты.
Гость
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