Адвокаты Алвеса решили взять кредит, чтобы игрока выпустили из тюрьмы

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сегодня, 15:35

Бывший защитник «Барселоны» может быть выпущен из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта по его делу под залог в размере 1 млн евро.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, адвокаты игрока сегодня обратились в несколько банковских структур с целью получения кредита для выплаты залога.

Некоторые из этих организаций отказались предоставить кредит по репутационным соображениям, однако одна из них согласилась сделать это поздно вечером в четверг, поэтому выплата не могла быть произведена вчера.

В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии.