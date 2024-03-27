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Тедеско: «Если бы я вернулся в Москву, люди там пожали бы мне руку»

сегодня, 10:30

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что его до сих пор уважают в России, где он работал в «Спартаке».

Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди там бы пожали мне руку, потому что они меня уважают. Не только как тренера, но и как человека.

Если я говорю с игроком, которого тренировал четыре года назад, он обнимает меня и говорит, что выступление под моим руководством было для него лучшим временем в карьере.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 11:09
Если я говорю с игроком, которого тренировал четыре года назад, он обнимает меня и говорит, что выступление под моим руководством было для него лучшим временем в карьере.


какой не скромный)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:04
Что есть в Тодеско, может и правда позвать обратно в Спартак?)
lotsman
lotsman
сегодня в 10:53
Намекает на то, что хочет вернуться в Спартак.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:36
Но ехать проверять наверно не будет)
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