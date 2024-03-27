Тедеско: «Если бы я вернулся в Москву, люди там пожали бы мне руку»

Главный тренер сборной Бельгии заявил, что его до сих пор уважают в России, где он работал в «Спартаке».

Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди там бы пожали мне руку, потому что они меня уважают. Не только как тренера, но и как человека.

Если я говорю с игроком, которого тренировал четыре года назад, он обнимает меня и говорит, что выступление под моим руководством было для него лучшим временем в карьере.