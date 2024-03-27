Тедеско: «Если бы я вернулся в Москву, люди там пожали бы мне руку»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что его до сих пор уважают в России, где он работал в «Спартаке».
Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди там бы пожали мне руку, потому что они меня уважают. Не только как тренера, но и как человека.
Если я говорю с игроком, которого тренировал четыре года назад, он обнимает меня и говорит, что выступление под моим руководством было для него лучшим временем в карьере.
Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
какой не скромный)))
какой не скромный)))