Моуриньо высказался о фанатах «Челси», скандировавших его имя

1711557730

сегодня, 19:42

Экс-тренер «Ромы» дал комментарий на тему скандирования фанатами «Челси» своего имени в матче АПЛ против «Брентфорда» (2:2).

Болельщики не зарабатывают деньги футболом — они тратят на него деньги! Иногда они отдают средства, которые нужны семье, и идут на жертвы из-за страсти к футболу и особенно из-за любви к своим клубам.

Специалист работал с «синими» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. С этой командой рулевой трижды становился чемпионом Англии, брал национальный Кубок, Суперкубок и Кубок Лиги (3 раза).