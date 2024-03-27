Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Моуриньо высказался о фанатах «Челси», скандировавших его имя

сегодня, 19:42

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал комментарий на тему скандирования фанатами «Челси» своего имени в матче АПЛ против «Брентфорда» (2:2).

Болельщики не зарабатывают деньги футболом — они тратят на него деньги! Иногда они отдают средства, которые нужны семье, и идут на жертвы из-за страсти к футболу и особенно из-за любви к своим клубам.

Специалист работал с «синими» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. С этой командой рулевой трижды становился чемпионом Англии, брал национальный Кубок, Суперкубок и Кубок Лиги (3 раза).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты освистали Мбаппе во время матча сборных Франции и Чили
Сегодня, 17:37
Более 1600 фанатам из Великобритании запретили посещать матчи Евро-2024
Вчера, 18:54
Фанаты «Ювентуса» выразили соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
25 марта Фото
Матч между «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями
25 марта
Фанаты выдвинули ряд предположений о записках в блокноте Саутгейта
24 марта
Маскот своей симуляцией привлёк внимание зрителей матча английской Лиги 1
24 марта Фото
Все комментарии
3z28fnpyhasg
3z28fnpyhasg
сегодня в 20:07
Можно было бы попробовать ещё раз вернуться в Челси
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 