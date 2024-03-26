Более 1600 болельщикам из Великобритании запретили отправляться в Германию на предстоящий чемпионат Европы.
Сообщается, что правительство Великобритании борется с футбольными хулиганами.
Фанаты будут вынуждены сдать свои паспорта полиции с 4 июня до финала турнира, который пройдёт 14 июля, чтобы гарантировать, что они не попытаются посетить матчи в Германии. Любому, кто не сдаст паспорт или попытается отправиться в страну-хозяйку Евро-2024, грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев.
Ведь они полнейшие неадекваты!
Практически все крупнейшие футбольные заварушки проходили при непосредственном участии "лучших сынов туманного Альбиона"!
Ведь они полнейшие неадекваты!
Практически все крупнейшие футбольные заварушки проходили при непосредственном участии "лучших сынов туманного Альбиона"!