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Более 1600 фанатам из Великобритании запретили посещать матчи Евро-2024

сегодня, 18:54

Более 1600 болельщикам из Великобритании запретили отправляться в Германию на предстоящий чемпионат Европы.

Сообщается, что правительство Великобритании борется с футбольными хулиганами.

Фанаты будут вынуждены сдать свои паспорта полиции с 4 июня до финала турнира, который пройдёт 14 июля, чтобы гарантировать, что они не попытаются посетить матчи в Германии. Любому, кто не сдаст паспорт или попытается отправиться в страну-хозяйку Евро-2024, грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
n645bmhet33q
n645bmhet33q
сегодня в 20:18
На их место придут другие отморозки с Туманного Альбиона
lotsman
lotsman
сегодня в 20:05
Серьёзно взялись за неадекватов. Сборная Англии останется без должной поддержки.
aaj8nsueqp39
aaj8nsueqp39
сегодня в 19:54
Круто конечно закрутили гайки... но наверняка найдут какие ни будь лазейки.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Остальные не спалились
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:15
    Гость
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