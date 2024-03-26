Более 1600 фанатам из Великобритании запретили посещать матчи Евро-2024

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сегодня, 18:54

Более 1600 болельщикам из Великобритании запретили отправляться в Германию на предстоящий чемпионат Европы.

Сообщается, что правительство Великобритании борется с футбольными хулиганами.

Фанаты будут вынуждены сдать свои паспорта полиции с 4 июня до финала турнира, который пройдёт 14 июля, чтобы гарантировать, что они не попытаются посетить матчи в Германии. Любому, кто не сдаст паспорт или попытается отправиться в страну-хозяйку Евро-2024, грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев.