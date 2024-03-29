Хави подтвердил, что подал жалобы на двух журналистов

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сегодня, 15:55

Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что подал жалобы на двух журналистов.

Да, это правда, и такого со мной никогда раньше не случалось. Я понимаю критику, но не терплю лжи и выдумок. После очень большой лжи пришло время сказать, что хватит.

Ранее сообщалось, что речь идёт о Хави Мигеле, который говорил, что рулевой каталонской команды проверял телефоны у персонала клуба в связи с поиском человека, сливающего информацию журналистам.

Также была информация, что тренер «сине-гранатовых» подал жалобу на Мануэля Жабуа из El País, утверждавшего, что Хави писал ему «непристойные сообщения» после того, как другой журналист данного издания выпустил материал с заголовком: «Клоуны Европы» по итогам проигранного «Барсой» выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3) в декабре.