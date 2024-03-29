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Хави подтвердил, что подал жалобы на двух журналистов

сегодня, 15:55

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что подал жалобы на двух журналистов.

Да, это правда, и такого со мной никогда раньше не случалось. Я понимаю критику, но не терплю лжи и выдумок. После очень большой лжи пришло время сказать, что хватит.

Ранее сообщалось, что речь идёт о Хави Мигеле, который говорил, что рулевой каталонской команды проверял телефоны у персонала клуба в связи с поиском человека, сливающего информацию журналистам.

Также была информация, что тренер «сине-гранатовых» подал жалобу на Мануэля Жабуа из El País, утверждавшего, что Хави писал ему «непристойные сообщения» после того, как другой журналист данного издания выпустил материал с заголовком: «Клоуны Европы» по итогам проигранного «Барсой» выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3) в декабре.

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Все комментарии
tm6yaf6ww6x7
tm6yaf6ww6x7
сегодня в 17:17
Если Хави прав, то пусть журналюг накажут по полной....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:40
Хави просто тряпка.
112910415
112910415
сегодня в 16:36
накажет негодяев ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:26
Хави все воюет))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:07
Это в*йна начинает набирать обороты...
Гость
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