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Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» арестовали по обвинению в мошенничестве

сегодня, 13:52

Центральный районный суд в Новосибирске заключил под стражу экс-генерального директора ФК «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова до 23 мая.

По информации источника со ссылкой на правоохранительные органы, уголовное дело о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении Перлова, связано с хищением средств субсидии, полученной клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Речь идёт о сумме, исчисляемой в млн рублей.

Перлов был генеральным директором «Новосибирска» с 2020 по 2022 год.

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Новосибирск
Источник: tass.ru
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Все комментарии
wxyf9sbwyuqk
wxyf9sbwyuqk
сегодня в 14:28
На ходьбе не заработал, решил на футболе поиметь.
112910415
112910415
сегодня в 14:13
может, и не виноват -
не по той статье расходов провели ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:59
Тебя посадят А ты не воруй (С)...
Гость
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