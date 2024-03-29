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«Сантос» работает над урегулированием с «Краснодаром» вопроса по Куэве

сегодня, 11:57

«Сантос» объявил о переговорах с «Краснодаром» по делу о выплате долга за полузащитника Кристиана Куэву.

Команда из Сан-Паулу арендовала перуанского футболиста в феврале 2019 года, а в январе 2020-го выкупила игрока. Однако клуб не погасил задолженности перед россиянами за переход хавбека.

Вчера появилась информация, что «Сантос» получил трансферный бан от ФИФА, который будет снят после выплаты «Краснодару» 4 млн долларов.

В заявлении бразильского клуба говорится:

В попытке продвинуться к мирному урегулированию, ожидается, что финансовый вопрос будет решён в ближайшие дни, что откроет конкретную возможность отмены трансферного запрета со стороны ФИФА.

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Все комментарии
mpwk9kwxk4y5
mpwk9kwxk4y5
сегодня в 14:26
Сейчас начнут просить отсрочку, а потом снова кинут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:06
Вот в счёт долга и заберут обратно...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 13:46
Вот так бы сразу решили вопрос, а не кормили "завтраками"
112910415
112910415
сегодня в 13:45
договорятся как-то
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:40
А когда брали знали же что платить нечем,таких надо наказывать!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:11
Тут вроде речь о долге, а не о игроке..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
Думаю, быкам он самим пригодится...
Гость
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