«Сантос» работает над урегулированием с «Краснодаром» вопроса по Куэве

«Сантос» объявил о переговорах с «Краснодаром» по делу о выплате долга за полузащитника Кристиана Куэву.
Команда из Сан-Паулу арендовала перуанского футболиста в феврале 2019 года, а в январе 2020-го выкупила игрока. Однако клуб не погасил задолженности перед россиянами за переход хавбека.
Вчера появилась информация, что «Сантос» получил трансферный бан от ФИФА, который будет снят после выплаты «Краснодару» 4 млн долларов.
В заявлении бразильского клуба говорится:
В попытке продвинуться к мирному урегулированию, ожидается, что финансовый вопрос будет решён в ближайшие дни, что откроет конкретную возможность отмены трансферного запрета со стороны ФИФА.