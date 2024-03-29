«Сантос» работает над урегулированием с «Краснодаром» вопроса по Куэве

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сегодня, 11:57

«Сантос» объявил о переговорах с «Краснодаром» по делу о выплате долга за полузащитника .

Команда из Сан-Паулу арендовала перуанского футболиста в феврале 2019 года, а в январе 2020-го выкупила игрока. Однако клуб не погасил задолженности перед россиянами за переход хавбека.

Вчера появилась информация, что «Сантос» получил трансферный бан от ФИФА , который будет снят после выплаты «Краснодару» 4 млн долларов.

В заявлении бразильского клуба говорится: