Себальос думает об уходе из «Реала»

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сегодня, 14:44

Полузащитник «Реала» думает об уходе из клуба.

В команде рассчитывают на игрока, но сам футболист осознаёт, что не станет частью стартового состава на постоянной основе.

Прошлым летом хавбек продлил соглашение со «сливочными» до 2027 года, он полагал, что будет занимать в коллективе более определяющую роль. Тогда он отказался от вариантов с «Атлетико» и «Интером».

В нынешнем сезоне Себальос отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех соревнованиях.