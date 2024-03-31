Себальос думает об уходе из «Реала»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос думает об уходе из клуба.
В команде рассчитывают на игрока, но сам футболист осознаёт, что не станет частью стартового состава на постоянной основе.
Прошлым летом хавбек продлил соглашение со «сливочными» до 2027 года, он полагал, что будет занимать в коллективе более определяющую роль. Тогда он отказался от вариантов с «Атлетико» и «Интером».
В нынешнем сезоне Себальос отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех соревнованиях.
Может быть, ему к Пелле надо, тот из тормозного Иско сделал одного из топ-игроков Ла Лиги)
Может быть, ему к Пелле надо, тот из тормозного Иско сделал одного из топ-игроков Ла Лиги)
Там сама фамилия говорит о том что парень долго не сидит на месте...
- Ты не знаешь где Даниель??
- Знаю.
- И где он??
- Себальос.
Там сама фамилия говорит о том что парень долго не сидит на месте...
- Ты не знаешь где Даниель??
- Знаю.
- И где он??
- Себальос.