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Себальос думает об уходе из «Реала»

сегодня, 14:44

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос думает об уходе из клуба.

В команде рассчитывают на игрока, но сам футболист осознаёт, что не станет частью стартового состава на постоянной основе.

Прошлым летом хавбек продлил соглашение со «сливочными» до 2027 года, он полагал, что будет занимать в коллективе более определяющую роль. Тогда он отказался от вариантов с «Атлетико» и «Интером».

В нынешнем сезоне Себальос отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех соревнованиях.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:42
Да он лоу-скилл, он ещё должен быть благодарен Анчи, который ротирует всех игроков, потому что только поэтому он сыграл хотя бы 500 минут. А так он был в аренде в "Арсенале" на второй год Доминатора и там ноль полезных действий за полсезона всё время в основе сделал и пару обрезов. Хотя в этом году он сделал пару голевых передач даже, но всё равно его уровень ниже остальных игроков.

Может быть, ему к Пелле надо, тот из тормозного Иско сделал одного из топ-игроков Ла Лиги)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:38
Ну Реал тут не при чём ???
Там сама фамилия говорит о том что парень долго не сидит на месте...

- Ты не знаешь где Даниель??
- Знаю.
- И где он??
- Себальос.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:36
Если хочет играть, тo нужно уходить
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