Эрмосо может перейти в «Интер» летом

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сегодня, 16:59

Защитник «Атлетико Мадрид» летом может перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента.

Летом у испанца заканчивается контракт с «матрасниками».

Эрмосо выступает за «Атлетико» с 2019 года.