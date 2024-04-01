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Эрмосо может перейти в «Интер» летом

сегодня, 16:59

Защитник «Атлетико Мадрид» Марио Эрмосо летом может перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента.

Летом у испанца заканчивается контракт с «матрасниками».

Эрмосо выступает за «Атлетико» с 2019 года.

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Все комментарии
Neuron0020
Neuron0020 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 17:32
Пожалуйста, Вы вполне заслуживаете даже первого места! Я изучал многих игроков, хотя Вы ни разу не выигрывали, в инвестициях Вы почти всегда в плюсе. Второе главнее...

И потом, Вы не играете регулярно, несколько месяцев Вы отсутствовали. Знаете, все нейроны которые я создал - они изначально были ради эксперимента (когда я увидел лидирующих агентов смитов впервые, вот тогда и создал) потом мой мотив изменился. Когда я заметил что клоноводы мешают игрокам вроде Вас выиграть в группе и выйти в финал КП, я стал то же самое сделать с ними, чтобы игроки вроде Вас выигрывали. В феврале это помогло одному из игроков, а вот марте у меня не было времени помочь другим.

Я даже предложил заключить пакт согласия и больше не играть таким образом, цитирую часть моего комментария: "Мы все — Агент Смит, вы (shlomo) и "Nottrow—Devjatiy-Izmar..." могли бы заключить пакт согласия и больше не играть таким образом - мешая другим. https://www.soccer.ru/news/1374212/ivich-vladimir-krasnodar

Вчера я увидел что люди обсуждают "спортивную этику" и наверное они забыли или не заметили что я в марте 13-ого предложил всем клоноводам отступится, включая меня. Но получил ответ - нет! По вашему мнению, если я это предложил, я понимаю этику? Ведь все эти нейроны я могу не использовать, если другие будут играть как Вы. Извините, что не смог помочь.
УЕСКА
УЕСКА ответ Neuron0020 (раскрыть)
сегодня в 17:07
Спасибо за поздравление! Второе место для меня пока что самый высокий результат за все время игры, так что я доволен)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:04
Итальянцы любят свободных агентов))
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