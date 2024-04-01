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Экс-защитник сборной России Ещенко возглавил молодёжную команду «Кубани»

сегодня, 17:39

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко сообщил, что стал главным тренером молодёжной команды «Кубани».

С июля 2023 года Ещенко является руководителем программы развития молодёжного футбола клуба.

Да, сейчас я являюсь главным тренером молодёжной команды «Кубани». Это не новая должность, а совмещённая. Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе. Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу.

На какой срок у меня соглашение? Поживём — увидим. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Всё спокойно.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:06
https://www.6/football/1105231403-eshhenko-vylozhil-foto-v-stringax-vodnye-proczedury.html
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:05
А я поздравляю Всех кто вошел в призы! У нашего друга в глазах одни инвестиции! На это можно сказать : После победного матча, прямо у скамейки запасных, корреспондент задал Лобановскому вопрос про не самую выразительную игру команды. В ответ Валерий Васильевич просто показал рукой на табло с результатом матча со словами: "Счет на табло".
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Не в курсе!
Он склонен к этому?(
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Главное чтобы в стрингах на тренировку не приходил))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:45
"Кубань" в забвении...
Ещенко безусловно был хорошим футболистом, будем надеяться, что научит молодую поросль играть в футбол на более высоком уровне и... уделит внимание профилактическим, воспитательным беседам по вопросу "О вреде татуировок...!"
qg882rfwrv9w
qg882rfwrv9w
сегодня в 17:44
Пожелаем ему такой же тренерской карьеры как у Валерия Карпина.
Гость
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