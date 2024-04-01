Экс-защитник сборной России Ещенко возглавил молодёжную команду «Кубани»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России сообщил, что стал главным тренером молодёжной команды «Кубани».

С июля 2023 года Ещенко является руководителем программы развития молодёжного футбола клуба.

Да, сейчас я являюсь главным тренером молодёжной команды «Кубани». Это не новая должность, а совмещённая. Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе. Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу.

На какой срок у меня соглашение? Поживём — увидим. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Всё спокойно.