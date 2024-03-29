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«Лестер» уволил тренера женской команды из-за нарушения кодекса поведения

сегодня, 12:50

«Лестер» объявил об увольнении тренера женской команды Вилли Кирка.

После тщательного внутреннего дисциплинарного процесса и соблюдения обязательств клуба по неприкосновенности частной жизни Вилли был признан виновным в нарушении кодекса поведения команды до такой степени, что его позиция становится несостоятельной.

Кодекс, разработанный и внедрённый в преддверии начала текущего сезона, является частью постоянной приверженности клуба к профессионализации женского футбола, продвигая культуру, ориентированную на результат среди игроков, тренеров и технического персонала.

Руководить первой женской командой будет Дженнифер Фостер при поддержке Стивена Кирби, в то время как клуб начинает процесс назначения нового тренера на постоянной основе.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:28
Вот вам новый тренер для женской команды)
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 14:14
Видимо Вилли Кирк официально признался, что он натурал
112910415
112910415
сегодня в 13:41
не простят ... связь с подопечной - это серьёзно !
drug01
drug01
сегодня в 13:28
Работа тренера всегда на виду тем более в женском коллективе
pa4nevmf7xyz
pa4nevmf7xyz
сегодня в 13:27
Видать хитрый лис Вилли кому-то из своих лисичек лапу под футболку запустил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:15
Ну и дали бы ему бабы сковородкой по башке, если на личное посягнул. Делов то! А то увольнять сразу...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:13
Что же такого он натворил? А то в материале не поймешь!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:59
С женщиной всегда надо быть готовым ко всему
Гость
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