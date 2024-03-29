«Лестер» уволил тренера женской команды из-за нарушения кодекса поведения

«Лестер» объявил об увольнении тренера женской команды Вилли Кирка.

После тщательного внутреннего дисциплинарного процесса и соблюдения обязательств клуба по неприкосновенности частной жизни Вилли был признан виновным в нарушении кодекса поведения команды до такой степени, что его позиция становится несостоятельной.

Кодекс, разработанный и внедрённый в преддверии начала текущего сезона, является частью постоянной приверженности клуба к профессионализации женского футбола, продвигая культуру, ориентированную на результат среди игроков, тренеров и технического персонала.

Руководить первой женской командой будет Дженнифер Фостер при поддержке Стивена Кирби, в то время как клуб начинает процесс назначения нового тренера на постоянной основе.