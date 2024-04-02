«Аякс» отстранил от работы генерального директора

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сегодня, 12:46

Сегодня утром «Аякс» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Алексом Крусом. Ранее наблюдательный совет амстердамского клуба отстранил функционера от работы.

Круса подозревают в инсайдерской торговле, что является уголовным преступлением. За неделю до публикации о своём назначении он купил более 17 тысяч акций «Аякса».

Крус был назначен директором летом прошлого года, но смог приступить к своим обязанностям только в прошлом месяце. Это было связано с его предыдущим контрактом.

Теперь обязанности Круса будут выполнять члены совета директоров. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров, чтобы принять решение по поводу предлагаемого увольнения, как того требует устав клуба.