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«Аякс» отстранил от работы генерального директора

сегодня, 12:46

Сегодня утром «Аякс» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Алексом Крусом. Ранее наблюдательный совет амстердамского клуба отстранил функционера от работы.

Круса подозревают в инсайдерской торговле, что является уголовным преступлением. За неделю до публикации о своём назначении он купил более 17 тысяч акций «Аякса».

Крус был назначен директором летом прошлого года, но смог приступить к своим обязанностям только в прошлом месяце. Это было связано с его предыдущим контрактом.

Теперь обязанности Круса будут выполнять члены совета директоров. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров, чтобы принять решение по поводу предлагаемого увольнения, как того требует устав клуба.

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Перевод с espn.nl
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ vxwdg9umnca4 (раскрыть)
сегодня в 13:02
Когда это запрещено законом, то не грех.
STVA 1
STVA 1 ответ vxwdg9umnca4 (раскрыть)
сегодня в 12:56
Однако влип очкарик)))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:49
Надо уволить и тех кто его предложил !
vxwdg9umnca4
vxwdg9umnca4
сегодня в 12:48
Грех не воспользоваться ситуацией когда владеешь информацией.
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