Месси: «Я бы ушёл из сборной, если бы Аргентина не выиграла ЧМ-2022»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что он сделал бы, если бы «бело-голубые» не выиграли ЧМ-2022 года в Катаре.
Быть чемпионами мира для нас, наших семей и всей страны — это волшебство. Это останется с нами на всю жизнь. Наверняка я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами мира, но, к счастью, мы сделали это. И мы подарили Аргентине ещё один титул.
Борода по колено...а всё в волшебство верит....
Обычная..качествено продуманная...неплохо воплощённая работа...по деланию Аргентины чемпионом...
Борода по колено...а всё в волшебство верит....
Обычная..качествено продуманная...неплохо воплощённая работа...по деланию Аргентины чемпионом...
Все назначенные пенальти по делу. Аргентина и Франция были на голову выше остальных команд, вот поэтому сыграли в финале.
Нога аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, спасшего Аргентину на последних секундах матча, тоже "дала взятку" ФИФА? Все честно, никакого заговора здесь нет.
Все назначенные пенальти по делу. Аргентина и Франция были на голову выше остальных команд, вот поэтому сыграли в финале.
Нога аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, спасшего Аргентину на последних секундах матча, тоже "дала взятку" ФИФА? Все честно, никакого заговора здесь нет.
Если бы ...
Если бы ...