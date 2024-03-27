Месси: «Я бы ушёл из сборной, если бы Аргентина не выиграла ЧМ-2022»

Капитан сборной Аргентины рассказал, что он сделал бы, если бы «бело-голубые» не выиграли ЧМ -2022 года в Катаре.

Быть ​​чемпионами мира для нас, наших семей и всей страны — это волшебство. Это останется с нами на всю жизнь. Наверняка я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами мира, но, к счастью, мы сделали это. И мы подарили Аргентине ещё один титул.