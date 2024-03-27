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Месси: «Я бы ушёл из сборной, если бы Аргентина не выиграла ЧМ-2022»

сегодня, 16:50

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что он сделал бы, если бы «бело-голубые» не выиграли ЧМ-2022 года в Катаре.

Быть ​​чемпионами мира для нас, наших семей и всей страны — это волшебство. Это останется с нами на всю жизнь. Наверняка я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами мира, но, к счастью, мы сделали это. И мы подарили Аргентине ещё один титул.

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Перевод с as.com Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:59
"Быть ​​чемпионами мира для нас, наших семей и всей страны — это волшебство".))))
Борода по колено...а всё в волшебство верит....
Обычная..качествено продуманная...неплохо воплощённая работа...по деланию Аргентины чемпионом...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:43
У Аргентины сейчас экономика тааак процветает, что подкупают ЧМ! Самое интересное, какие же все актеры, прям верится в их перформанс! У остальных бедолаг нет шансов, будут лет десять копить бюджет.
memphis
memphis ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Бред
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:30
Признай Месси что чм был купленным
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 17:27
Ага и два пенальти в ворота Аргентины в финале были куплены ими против себя, и все 32 сборные и всех игроков, у некоторых из которых 9-ти значные суммы на счету, купили все страны, которые вежливо согласились слить матчи, чтоб победил Месси, и все игроки натятые актеры, которые так естественно плачут и радуются голам... И самое главное, про этот мировой заговор, в котором участвует 100 человек, до сих пор никто не проболтался...

Все назначенные пенальти по делу. Аргентина и Франция были на голову выше остальных команд, вот поэтому сыграли в финале.

Нога аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, спасшего Аргентину на последних секундах матча, тоже "дала взятку" ФИФА? Все честно, никакого заговора здесь нет.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 17:18
Ты уже один раз уходил …
Elliada_
Elliada_
сегодня в 17:14
Быть чемпионом мира для всех волшебство. Для каждого футболиста это главная мечта. Некоторые способны добиться желаемого, другие же довольствуются Евро.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 17:04
Аргентина заслуженно победила и Месси заслужил этот трофей 100%.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:03
Можно уже и не вспоминать об этом. Все будет написано в Википедии.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:00
Поздравляем ФИФА с таким подставным ЧМ!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:59, ред.
Ну это любой игрок так бы сказал ,любой сборной которая выиграла бы чемпионат мира.
Если бы ...
112910415
112910415
сегодня в 16:57
мечта сбылась, и это прекрасно !
sfzu57w7mnhu
sfzu57w7mnhu
сегодня в 16:52
Молодцы что выиграли и порадовали Аргентину такой победой.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:52
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