Почеттино: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о желании стать чемпионом Англии с «синими».
Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится. Если нет, то это сможет другой тренерский состав, поскольку рабочий процесс должен продолжаться.
Нашим болельщикам стоит понять, что это новый проект с новыми идеями.
Лондонцы идут на 11-м месте в таблице АПЛ.
Которые одинаково могут сказать и тренер Челси и тренер Лутона....
Которые одинаково могут сказать и тренер Челси и тренер Лутона....