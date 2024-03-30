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Почеттино: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится»

сегодня, 11:59

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о желании стать чемпионом Англии с «синими».

Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится. Если нет, то это сможет другой тренерский состав, поскольку рабочий процесс должен продолжаться.

Нашим болельщикам стоит понять, что это новый проект с новыми идеями.

Лондонцы идут на 11-м месте в таблице АПЛ.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 14:50
До того, как пришёл Почетино, у Челси это достаточно часто получалось)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:22
"Мы хотим лучше играть. Нам надо забивать больше голов, выигрывать матчи"
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:53
Пока не получается, видимо скоро он сменит работу.
zxgvmf954gdh
zxgvmf954gdh
сегодня в 13:30
Сейчас Челси не на том уровне чтобы мечтать о чемпионстве
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:25
Скорей всего выиграют уже без тебя))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:18
Новый проект с новыми идеями - это конечно очень интересно, но почему-то мне кажется, что старый проект со старыми идеями болельщиков устраивал куда больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:15
Болельщики-то давно поняли, что это новый проект с новыми идеями, трудно было не заметить. Вот только за время прошлого проекта они уже отвыкли от идеи бороться за десятую строчку, им тяжело привыкнуть)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:22
Универсальные шаблонные слова....
Которые одинаково могут сказать и тренер Челси и тренер Лутона....
6np5m328xsun
6np5m328xsun
сегодня в 12:18
Он не первый этого хочет,не у всех получается
Гость
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