Почеттино: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится»

Главный тренер «Челси» высказался о желании стать чемпионом Англии с «синими».

Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Однажды у нас это получится. Если нет, то это сможет другой тренерский состав, поскольку рабочий процесс должен продолжаться.

Нашим болельщикам стоит понять, что это новый проект с новыми идеями.