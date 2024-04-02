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В «Барселоне» на данный момент не видят альтернатив Хави

сегодня, 22:25

«Барселона» на данный момент не может определиться с новым главным тренером на замену Хави, который уйдет по окончании текущего сезона.

У каталонцев не получается найти подходящих кандидатов. В клубе хотят, чтобы новый наставник смог выжимать максимум из сложившейся ситуации, но единого мнения в руководстве «блаугранас» нет.

Сообщается, что в «Барселоне» считают, что не имеют права на ошибку. Сохранить Хави в клубе — наиболее безопасный вариант, по мнению боссов «сине-гранатовых».

По слухам, Хави может продолжить карьеру в Нидерландах.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 22:49
Со временем они найдут нового тренера для Барсы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:39
Не осталось свободных тренеров!!!
Гость
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