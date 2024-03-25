ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Локомотив» — «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала все решения главного арбитра матча 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2) .

В решении говорится:

Судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» №10 Серхио Кордову на 75-й минуте матча.

Кордова допустил отмашку рукой в область лица игрока «Локомотива» №85 Евгения Морозова.

Учитывая отсутствие борьбы за мяч, умысел игрока «Сочи» и чрезмерную силу контакта предплечья с лицом соперника, комиссия квалифицирует это как агрессивное поведение.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №93 Артёма Карпукаса на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Сочи» №7 Мартином Крамаричем, не сыграв в мяч, совершил безрассудный контакт средней интенсивности своей стопой с использованием открытых шипов в область верхней части голени соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку «Локомотива» в данном игровом эпизоде за безрассудный фол, которое стало для него вторым в матче, в связи с чем он был правильно удалён с поля.