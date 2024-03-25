Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Локомотив» — «Сочи»

сегодня, 18:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала все решения главного арбитра матча 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2) Сергея Чебана.

В решении говорится:

Судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» №10 Серхио Кордову на 75-й минуте матча.

Кордова допустил отмашку рукой в область лица игрока «Локомотива» №85 Евгения Морозова.

Учитывая отсутствие борьбы за мяч, умысел игрока «Сочи» и чрезмерную силу контакта предплечья с лицом соперника, комиссия квалифицирует это как агрессивное поведение.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Локомотив» №93 Артёма Карпукаса на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Сочи» №7 Мартином Крамаричем, не сыграв в мяч, совершил безрассудный контакт средней интенсивности своей стопой с использованием открытых шипов в область верхней части голени соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку «Локомотива» в данном игровом эпизоде за безрассудный фол, которое стало для него вторым в матче, в связи с чем он был правильно удалён с поля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлены арбитры матчей 24-го тура Первой лиги
22 марта
Стало известно, как УЕФА оценивает уровень российских арбитров
21 марта
Дюков: «В Саудовской Аравии очень хорошо оценили работу российских судей»
17 марта
Российские арбитры будут работать на матче чемпионата Саудовской Аравии
16 марта
«Оренбург» объяснил, почему арбитр не объявил решение в матче с «Балтикой»
11 марта
Судьи VAR украли у «Ливерпуля» гол и два пенальти. Тотальная несправедливость в АПЛ
11 мартаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии15
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:19
На поле судья Главный. Могут быть технические ошибки, для этого есть Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС
lotsman
lotsman
сегодня в 20:17
Судья на поле всегда прав. Так гласит устав футбола.) Хотя в случае с Кордобой, по моему, судья немного погорячился, перегнул палку, так сказать. Но это моё мнение, а я не судья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:56
Рука , руку моет ☝️😜
drug01
drug01
сегодня в 19:48
Свои судьи всегда будут отстаивать честь мундира ....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:47
но удаление у сочинцев было сомнительное все-таки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 