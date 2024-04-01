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Карасёв рассудит «Спартак» и «Зенит». Назначения судей на Кубок России

сегодня, 12:21

Назначены арбитры и инспекторы на очередные матчи плей-офф Кубка России.

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов

1/4 финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:30
главное отработать четко
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 12:58
Интересно какой состав Абаскалю на этот матч бог посоветует
lotsman
lotsman
сегодня в 12:50
Ну Карась, всей душой, спартаковец, сам говорил. Посмотрим как судить будет.)
112910415
112910415
сегодня в 12:43
Карасёв годится, правила знает ! )
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:34
Остается пожелать терпения и без косяков
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:30
Ждём подвоха . Ну не может быть всё идеально в судействе !))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:29
Ждём 2 удаления и пару пенальти ! Главное без травм!
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