Карасёв рассудит «Спартак» и «Зенит». Назначения судей на Кубок России

Назначены арбитры и инспекторы на очередные матчи плей-офф Кубка России.
Путь РПЛ
1/2 финала. Первые матчи
3 апреля (среда)
«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.
Путь регионов
1/4 финала. 2-й этап
2 апреля (вторник)
«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.
3 апреля (среда)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
4 апреля (четверг)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.