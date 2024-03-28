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Стали известны назначения арбитров на матчи 22-го тура РПЛ

сегодня, 16:19

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

29 марта (пятница)

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Федоров; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

31 марта (воскресенье)

«Факел» – «Оренбург»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Владимир Сельдяков; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артур Федоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:15
Назначения нормальные. Главное чтобы отсудили без скандалов.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:42
Мешков опять на матч Рубин-Терек? Это ж вроде ему в микрофон кричали (?): "Судья продажная ...., козёл ты". Как вообще можно было ставить его ещё раз на матч этих команд. Теперь, любая ошибка, возможно, будет скандал. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
Вроде ровные назначения. Недовольных спартачей не наблюдается...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:27
Казарцев часом не за армейский клуб болеет.
2x3e4rxv3eqw
2x3e4rxv3eqw
сегодня в 16:22
Посмотри не потеряли они навыки в связи с перерывом... пожелаю отсудить без явных косяков.
Гость
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