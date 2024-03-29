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АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам

сегодня, 11:16

Английская Премьер-Лига ввела запрет на возвращение мячей игрокам детьми, подающими мячи.

Сообщается, что на такие изменения повлияла обратная связь от клубов и официальных лиц матчей. Мальчики и девочки, подающие мячи, теперь должны будут размещать мяч на конусах по всему полю, а не передавать его непосредственно футболистам.

Это сделано для того, чтобы исключить возможность получения командой-хозяйкой какого-либо конкурентного преимущества за счёт инструкций мальчикам и девочкам, подающим мячи, а также шансы на опасные атаки при помощи быстрого возврата мяча.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:11
А что, хорошее решение. Даже очень хорошее.
shur
shur
сегодня в 14:03, ред.
...в каждом углу поля,, плюс по длине, включая центр где то 5 круглых проходов под диаметр мяча из под земли, делаем устройства, как летающие тарелки при стрельбе, при уходе мяча выплёвывается следующий в месте где ушёл....!!! И киндеры не понадобяться...!!!
Хотя киндеры собирают улетевшие мячи в эти подъёмники...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:51
Я предполагаю, эта проблема образовалась в последние лет 20. Раньше постоянные провокации и подлости меньше были частью футбола.

Сейчас же, даже вот смотрю регулярно Ла Лигу, так ладно Вини симулирует, но де-факто есть целые команды, которые на симуляциях живут, та же "Мальорка", "Валенсия" нынешняя (которая ничего общего давно не имеет с яркой "Валенсией" прошлого, это ныне трешовый полный симулянтов и лишенный мысли автобус с физруком Барахой во главе).

Так много говорят о симуляциях Вини, но мало о том, что убегаешь в контру - а все форварды "Мальорки" или "Валенсии" тут же падают и начинают кататься по полю, изображая сердечные приступы.

Многие говорят, что во время матча "Реал" - "Валенсия" в очередной раз освистывали Вини, а он их провоцировал, что в конце судья свистнул при подаче в штрафную и удалил Беллингема, но мало, что нападающий "Валенсии" Уго Дуро минут 10 провалялся на поле в общей сумме, причём из серии подбегает судья, посмотреть, не умер ли он уже, а он с улыбкой встаёт, контру сорвал, всё норм. Почему это нормально? Ну дай ему жёлтую хоть раз. А так у Вини 45 жёлтых за период в "Реале" и две красные, и почти все за споры, а у подобных не менее мерзких хронофагов вообще ничего. Команды просто живут на этом.
memphis
memphis
сегодня в 13:49
Моуринью расстроен
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 13:44
Идея, конечно, неплоха, но как же "дома и стены помогают"? Это всегда было правом хозяев, а если считать суммарно время, которое в теории можно потратить на получение мяча от болбоев, там и минуты не набежит. прием скорее психологический. Ну затянет он пару секунд, ну ничего страшного. ради этого вводить запреты глупо, а тратить деньги на установку конусов по периметру поля это потенциально коррупционное дело
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:14
Давно уже пора было так сделать. Вон "Байер" на своём стадионе давно эту проблему с болбоями таким образом решил, расставил мячи на подставках за линией по периметру всего поля в 10 метрах и никаких проблем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ mphuZ (раскрыть)
сегодня в 13:12
Да, об этом я не подумал) Так же, в принципе, игроки могут не класть мяч на конус, а махать им перед носом у соперника, а тот должен будет ждать, пока они положат, по регламенту) Может быть, и мало что даст.
mphuZ
mphuZ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:07
А что мешает затягивать время, пока не положил мяч на конус? В этом моменте ничего не изменится.

Время для домашней команды чуть сократит (раньше можно было кинуть мяч, а теперь придётся положить). Хотя и тут всякое может быть. Футболист может сам вырвать мяч из рук, чтобы обоим не нагибаться - что тогда, ЖК получит?)
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:06
А ведь Вы правы! Ждем иск к АПЛ)))))
112910415
112910415
сегодня в 12:58
хм ... решение интересное
nubom
nubom
сегодня в 12:47
А у нас этим уже давно заведует Старик Хоттабыч...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:36
С одной стороны правильно.
pw8sx5s8vudf
pw8sx5s8vudf
сегодня в 12:25
Очень полезное нововведение в футболе.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:17
А ведь верное решение. Как то раньше и не задумывались об этом.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:40
Не понял в Англии разве так можно говорить, мальчики и девочки, ждем новость о судебном деле против АПЛ за ущемление прав ОНО.
w5tqf9ze4wfy
w5tqf9ze4wfy
сегодня в 11:39
Какая глубокая мысль однако в этом решении.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
Разложить мечи вдоль поля, никакие болбои не нужны...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:31
Неужели бывают полезные нововведения?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:25
Неплохая идея, наконец, а то это вечное затягивание времени боллбоями и их провокации никак положительно не сказывались на футбольный дух, мне кажется.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:24
Полтора века эволюции футбола приводят порой приводят к дивным решениям.
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