АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам

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сегодня, 11:16

Английская Премьер-Лига ввела запрет на возвращение мячей игрокам детьми, подающими мячи.

Сообщается, что на такие изменения повлияла обратная связь от клубов и официальных лиц матчей. Мальчики и девочки, подающие мячи, теперь должны будут размещать мяч на конусах по всему полю, а не передавать его непосредственно футболистам.

Это сделано для того, чтобы исключить возможность получения командой-хозяйкой какого-либо конкурентного преимущества за счёт инструкций мальчикам и девочкам, подающим мячи, а также шансы на опасные атаки при помощи быстрого возврата мяча.