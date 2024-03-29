АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам

Английская Премьер-Лига ввела запрет на возвращение мячей игрокам детьми, подающими мячи.
Сообщается, что на такие изменения повлияла обратная связь от клубов и официальных лиц матчей. Мальчики и девочки, подающие мячи, теперь должны будут размещать мяч на конусах по всему полю, а не передавать его непосредственно футболистам.
Это сделано для того, чтобы исключить возможность получения командой-хозяйкой какого-либо конкурентного преимущества за счёт инструкций мальчикам и девочкам, подающим мячи, а также шансы на опасные атаки при помощи быстрого возврата мяча.
Сейчас же, даже вот смотрю регулярно Ла Лигу, так ладно Вини симулирует, но де-факто есть целые команды, которые на симуляциях живут, та же "Мальорка", "Валенсия" нынешняя (которая ничего общего давно не имеет с яркой "Валенсией" прошлого, это ныне трешовый полный симулянтов и лишенный мысли автобус с физруком Барахой во главе).
Так много говорят о симуляциях Вини, но мало о том, что убегаешь в контру - а все форварды "Мальорки" или "Валенсии" тут же падают и начинают кататься по полю, изображая сердечные приступы.
Многие говорят, что во время матча "Реал" - "Валенсия" в очередной раз освистывали Вини, а он их провоцировал, что в конце судья свистнул при подаче в штрафную и удалил Беллингема, но мало, что нападающий "Валенсии" Уго Дуро минут 10 провалялся на поле в общей сумме, причём из серии подбегает судья, посмотреть, не умер ли он уже, а он с улыбкой встаёт, контру сорвал, всё норм. Почему это нормально? Ну дай ему жёлтую хоть раз. А так у Вини 45 жёлтых за период в "Реале" и две красные, и почти все за споры, а у подобных не менее мерзких хронофагов вообще ничего. Команды просто живут на этом.
Сейчас же, даже вот смотрю регулярно Ла Лигу, так ладно Вини симулирует, но де-факто есть целые команды, которые на симуляциях живут, та же "Мальорка", "Валенсия" нынешняя (которая ничего общего давно не имеет с яркой "Валенсией" прошлого, это ныне трешовый полный симулянтов и лишенный мысли автобус с физруком Барахой во главе).
Так много говорят о симуляциях Вини, но мало о том, что убегаешь в контру - а все форварды "Мальорки" или "Валенсии" тут же падают и начинают кататься по полю, изображая сердечные приступы.
Многие говорят, что во время матча "Реал" - "Валенсия" в очередной раз освистывали Вини, а он их провоцировал, что в конце судья свистнул при подаче в штрафную и удалил Беллингема, но мало, что нападающий "Валенсии" Уго Дуро минут 10 провалялся на поле в общей сумме, причём из серии подбегает судья, посмотреть, не умер ли он уже, а он с улыбкой встаёт, контру сорвал, всё норм. Почему это нормально? Ну дай ему жёлтую хоть раз. А так у Вини 45 жёлтых за период в "Реале" и две красные, и почти все за споры, а у подобных не менее мерзких хронофагов вообще ничего. Команды просто живут на этом.
Хотя киндеры собирают улетевшие мячи в эти подъёмники...!!!
Хотя киндеры собирают улетевшие мячи в эти подъёмники...!!!