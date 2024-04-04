В «Спартаке» не подтвердили контакты с Жорже и Ивичем

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру «Браги» и экс-наставнику «Краснодара» .

О плане «Б»

Мои слова надо понимать не буквально. План «Б» есть у каждого клуба. На моей позиции тоже должен быть план «Б». Всё может поменяться быстро. Некорректно мне отвечать на этот вопрос напрямую. С гражданином из «Браги» мы не контактировали.

О том, были ли контакты с Ивичем

Мы пошли по кругу. У нас на данный момент есть Абаскаль. Какие‑то контакты я не могу подтвердить.