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В «Спартаке» не подтвердили контакты с Жорже и Ивичем

сегодня, 09:40

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру «Браги» Торресу Артуру Жорже и экс-наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу.

О плане «Б»

Мои слова надо понимать не буквально. План «Б» есть у каждого клуба. На моей позиции тоже должен быть план «Б». Всё может поменяться быстро. Некорректно мне отвечать на этот вопрос напрямую. С гражданином из «Браги» мы не контактировали.

О том, были ли контакты с Ивичем

Мы пошли по кругу. У нас на данный момент есть Абаскаль. Какие‑то контакты я не могу подтвердить.

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Все комментарии
bd2s2yh8ew2e
bd2s2yh8ew2e
сегодня в 11:46
Кроме Карпина или Черчесова альтернативы нет.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:22, ред.
На данный момент Абаскаль устраивает Спартак - слова руководства Спартака.

Для плана "Б" Спартаку нужен тренер, который сможет за короткое время изменить ситуацию и довести команду до лидирующей тройки к концу сезона. Таких наставников, в данный момент, не наблюдается. А менять тренера только ради замены, на оставшийся отрезок чемпионата, не имеет смысла. Только головная боль. Поэтому, самый вероятный исход, это работа Абаскаля до конца чемпионата и поиски хорошего тренера к новому чемпионату. На одном чемпионате жизнь не заканчивается. Это моё мнение, а как думают в Спартаке, это их дело.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:45
Подождем лета! Кто выиграет Евро и Лч у того будут шансы возглавить спартак
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:45
Былоб интересно посмотреть Ивич смогёт или нет !
Гость
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