В «Спартаке» не подтвердили контакты с Жорже и Ивичем

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру «Браги» Торресу Артуру Жорже и экс-наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу.
О плане «Б»
Мои слова надо понимать не буквально. План «Б» есть у каждого клуба. На моей позиции тоже должен быть план «Б». Всё может поменяться быстро. Некорректно мне отвечать на этот вопрос напрямую. С гражданином из «Браги» мы не контактировали.
О том, были ли контакты с Ивичем
Мы пошли по кругу. У нас на данный момент есть Абаскаль. Какие‑то контакты я не могу подтвердить.
Для плана "Б" Спартаку нужен тренер, который сможет за короткое время изменить ситуацию и довести команду до лидирующей тройки к концу сезона. Таких наставников, в данный момент, не наблюдается. А менять тренера только ради замены, на оставшийся отрезок чемпионата, не имеет смысла. Только головная боль. Поэтому, самый вероятный исход, это работа Абаскаля до конца чемпионата и поиски хорошего тренера к новому чемпионату. На одном чемпионате жизнь не заканчивается. Это моё мнение, а как думают в Спартаке, это их дело.
Для плана "Б" Спартаку нужен тренер, который сможет за короткое время изменить ситуацию и довести команду до лидирующей тройки к концу сезона. Таких наставников, в данный момент, не наблюдается. А менять тренера только ради замены, на оставшийся отрезок чемпионата, не имеет смысла. Только головная боль. Поэтому, самый вероятный исход, это работа Абаскаля до конца чемпионата и поиски хорошего тренера к новому чемпионату. На одном чемпионате жизнь не заканчивается. Это моё мнение, а как думают в Спартаке, это их дело.