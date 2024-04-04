Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Путь регионов. 1/2 финала плей-офф. Этап 1 (нижняя сетка)
В нижней сетке сыграют команды, победившие в матчах 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.
Итоги жеребьевки
«Оренбург» – «Динамо»
«Урал» – «Ростов»
Матчи первого раунда 1/2 финала Пути регионов состоятся 16-18 апреля. Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 2 июня 2024 года.
В полуфиналах Пути РПЛ Кубка России в первом матче ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0), а «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:1).
За 10 дней, с 14-го по 24-е апреля, предстоят четыре выезда подряд
(Екатеринбург, Оренбург, Нижний и снова Оренбург)..
За 10 дней, с 14-го по 24-е апреля, предстоят четыре выезда подряд
(Екатеринбург, Оренбург, Нижний и снова Оренбург)..
Возможен финал Кубка Зенит-Ростов. (теоретически)
Возможен финал Кубка Зенит-Ростов. (теоретически)