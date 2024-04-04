Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2023/2024

Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 22:14

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Путь регионов. 1/2 финала плей-офф. Этап 1 (нижняя сетка)

В нижней сетке сыграют команды, победившие в матчах 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.

Итоги жеребьевки

«Оренбург» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

Матчи первого раунда 1/2 финала Пути регионов состоятся 16-18 апреля. Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 2 июня 2024 года.

В полуфиналах Пути РПЛ Кубка России в первом матче ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0), а «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:1).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
ОфициальноЖеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка пройдёт 4 апреля
Вчера, 11:37
Определились все участники чемпионата Европы 2024 года
27 марта
Состоялась жеребьёвка мужского футбольного турнира Олимпиады-2024
20 марта
Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии
17 марта
Миранчук едет в Ливерпуль, судьба Пиоли – в руках «Ромы». Итоги жеребьёвки Лиги Европы
16 мартаМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций
15 марта Фото
Все комментарии
баск
баск
вчера в 22:45, ред.
Динамо прям покатится по России под баян))

За 10 дней, с 14-го по 24-е апреля, предстоят четыре выезда подряд
(Екатеринбург, Оренбург, Нижний и снова Оренбург)..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:25
Финал РПЛ будет ЦСКА - Зенит, а Пути регионов Динамо-Ростов. А далее
Возможен финал Кубка Зенит-Ростов. (теоретически)
drug01
drug01
вчера в 22:17
Урал Ростов игра будет жаркой
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Хорошие пары.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 