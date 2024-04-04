Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России

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вчера, 22:14

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Путь регионов. 1/2 финала плей-офф. Этап 1 (нижняя сетка)

В нижней сетке сыграют команды, победившие в матчах 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.

Итоги жеребьевки

«Оренбург» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

Матчи первого раунда 1/2 финала Пути регионов состоятся 16-18 апреля. Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 2 июня 2024 года.