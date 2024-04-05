Тен Хаг: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Челси»:

Мы заслужили победу в этом матче. Мы начали плохо, теряли мяч и плохо защищались до первых двух голов, а затем доминировали в игре и действовали великолепно.