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Тен Хаг: «Мы заслужили победу»

сегодня, 01:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от «Челси»:

Мы заслужили победу в этом матче. Мы начали плохо, теряли мяч и плохо защищались до первых двух голов, а затем доминировали в игре и действовали великолепно.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:20
Любой драматург позавидует, 2:0 после первых 25 минут, потом реверс и опять обе команды на форсаже...)
Вот футбол! Это не один голешник за два тайма и то... сам себе заколотил, пусть и красиво... (Ахмат - Оренбург)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:07
Один элитный тренер, которому не нужны трофеи, другой пропустил четыре гола и действовал великолепно) Нет, эти парни друг друга стоят) Ещё и вызов Доминатору бросил...
Гость
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