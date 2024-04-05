Тен Хаг: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от «Челси»:
Мы заслужили победу в этом матче. Мы начали плохо, теряли мяч и плохо защищались до первых двух голов, а затем доминировали в игре и действовали великолепно.
|Челси4 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от «Челси»:
Мы заслужили победу в этом матче. Мы начали плохо, теряли мяч и плохо защищались до первых двух голов, а затем доминировали в игре и действовали великолепно.
Вот футбол! Это не один голешник за два тайма и то... сам себе заколотил, пусть и красиво... (Ахмат - Оренбург)
Вот футбол! Это не один голешник за два тайма и то... сам себе заколотил, пусть и красиво... (Ахмат - Оренбург)