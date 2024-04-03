Дзюбы, Сулейманова и Хамулича мало. «Локомотив» планирует трансфер форварда

1712172230

сегодня, 22:23

Вылет из Кубка России – ещё один повод задуматься.

Форвард «Рубина» отказал «Локомотиву»

Зимой за Мирлиндом Дакой – косоваром, который перешел в сборную Албании и сыграет на Евро-2024, приходили клубы из Москвы, Краснодара и Германии. «Локомотив» мог заплатить 5 млн евро, но казанцы отказались. Считают, что цена вырастет после чемпионата Европы, где Даку проверят скауты против хорватов, испанцев и итальянцев. Албанцам вряд ли светит сенсация, разве что одна из элитных команд сама подарит аутсайдеру третью строчку в таблице. Но 26-летний высокий форвард даже после игр в РПЛ легко может заслужить хорошие отзывы аналитиков.

Форвард не хочет надолго оставаться в российском чемпионате, а «Рубин» не спешил отвечать на запрос «Локомотива». Вот только зачем «железнодорожникам» столько центральных нападающих? Ответ на поверхности: количество форвардов не перешло в качество игры на острие, что видно по результаты игры против «Урала». Хотя московский клуб на высоком пятом месте по забитым мячам в РПЛ , лучшими снайперами являются Тикнизян – левый латераль, и Глушенков – оттянутый нападающий, у них по 6 мячей. Также помогает джокер Жемалетдинов, который после 399 минут в РПЛ забил пять мячей.

Но в этой тройке нет центрфорварда. Для сравнения, у Дзюбы 1400 игровых минут, но всего четыре гола за сезон после восемнадцати матчей и ещё три ассиста. Не все голы Артёма решающие и важные. Руководство «Локомотива» не верит, что возрастной футболист, которому в августе стукнет 36 лет, сможет остаться основной и центральной фигурой в схемах команды. При этом курс выбрали понятный – ставка на рослых футболистов в центре атаки. Также смущает контракт Дзюбы, у него большая зарплата.

Спад Дзюбы лишил клуб борьбы за титул

С опытом Артёма всегда можно вернуться к привычной результативности в РПЛ . Прошлой весной, невзирая на слабый турецкий опыт, ветеран выдал крутой отрезок – 8 голов и 5 ассистов в 11 весенних турах РПЛ . Тогда ничто не мешало Дзюбе, а сейчас есть проблемы со здоровьем. Также очевидно, что тренер Галактионов не планирует завязывать игру «Локомотива» на ветеране, поскольку нельзя предугадать его состояние через полгода.

Но если вспомнить, кто лучший снайпер в истории РПЛ – именно Дзюба, то можно констатировать, что его личный спад дорого обошелся «Локомотиву». Представьте, что у Артёма результативность на уровне Кассьерры, а молодые футболисты «Локомотива» добавляют к этому фактору знаменитую волю к победе и умение переломить игру в концовке. В сумме получается вместо пятого места борьба за чемпионское звание весной.

В этом парадокс сезона. Достаточно капельку стабильности, чтобы мгновенно поменялись перспективы. «Локомотив» прибавил, если сравнивать с аналогичным отрезком прошлого сезона. Но не набирает достаточно очков, чтобы тягаться с «Динамо» и «Краснодаром» в погоне за «Зенитом». При этом именно атака подводит. Недавняя ничья против «Сочи» — глупый результат, но создали мало явных моментов. Против «Спартака» наоборот не реализовали подходы, тоже ничья, потеряли два пункта. С «Ростовом» хватало одного удара для набора ценного балла. Всего в трех играх выбросили пять пунктов, а это 38 очков в сумме, как сейчас у «Динамо».

Галактионов не доверяет своим нападающим

Зимой не только к Даку ходили. Также искали центрального нападающего за рубежом. Вот только сделки сорвались, хотя пытались даже взять в аренду Йовича из «Милана». Но перспективные форварды не спешат в чемпионат без еврокубков. Поэтому в итоге остановились на странной фигуре 190-сантиметрового голландского боснийца Саида Хамулича. Вместе с Джеко он не отправится на Евро-2024, ведь в стыках проиграли сборной Украины. Хамулич не в основе, уступает ветерану и легенде своей национальной команды.

Заметно, что есть проблемы со школой, поскольку с семнадцати и до двадцати лет не играл в большой футбол. Сидел на диване, ни образования, ни работы. Хамулича даже не взяли работать в супермаркет, не подошел для утомительной работы. Саиду повезло, что нашел себе клуб в Литве, где перезапустил карьеру. Чтобы накопить денег на путешествие, Хамулич работал в доставке. Сборы в Литве прошли неудачно, но затем нападающий забил гол в спарринге и ему предложил контракт российский владелец его клуба.

Босниец заиграл – 22 гола в 49 матчах в Литве, но в «Тулузе» и «Витессе» провалился. А против «Краснодара» Хамулич лишил «Локомотив» победы вместо ничьей. Именно Саид запорол крутую контратаку москвичей, хотя потом пытался забить ударом пяткой. Галактионов не может довериться ни Хамуличу, ведь ему не хватает школы и опыта, ни Дзюбе – влияют форма, здоровье и возраст, ни Сарвели – отвык от центра атаки и тоже не самый стабильный футболист, ни Сулейманову – старается, но по темпу не подходит. Даку из «Рубина» двигается намного лучше.

Галактионов не может доверять своим форвардам, хотя их целая коллекция. А боссы «Локомотива» до конца не доверяют молодому тренеру из-за слабых результатов. При этом через год запланировали авантюру – хотят навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в год столетнего юбилея петербуржцев. Разумеется, для решения задачи нужны нападающие в форме, как у Кассьерры, Тюкавина и Кордобы. Без решения вопроса со «столбом» «Локомотиву» не светят успехи, хотя группа поддержки у команды классная. Есть опытные Миранчук и Жемалетдинов, а ещё молодые Пиняев и Глушенков.