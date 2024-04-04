Абаскаль заслужил увольнение из «Спартака». У команды 2 победы в последних 8 матчах

1712221940

сегодня, 12:12

Не хватает опытной тренерской руки.

Интеллект юного тренера

Большое интервью Абаскаля в этом сезоне стало провалом, причиной для насмешек со стороны конкурентов и даже собственных футболистов. Джикия открыто издевался над наставником «Спартака», ведь Гильермо оказался не очень умным парнем. Не все хорошие футбольные менеджеры интеллектуалы, среди них хватает солдатского типа лидеров. Но в данный момент «Спартаку» критически нужен умный наставник. А испанец удивляет наборами слов, у которых нет смысла. Лозунги вместо анализа, вечные ошибки или при подготовке к матчам, или при реакции на перестановки у соперника. «Зенит» вчера вернулся в Москве к базовой схеме и получил волевую победу в матче, который опытный тренер «Спартака» никогда бы не отдал 18-летнему Педро. Глупые поражения и ничьи сопровождают Абаскаля весь сезон.

Результаты «Спартака»

Откатились на девять пунктов в РПЛ по сравнению с прошлым сезоном, когда наставником тоже был Абаскаль. Тогда сработал эффект новизны, а сейчас оппоненты изучили базовые подходы Гильермо и поняли, что испанец не равен по классу Тедеско. И не умеет мотивировать футболистов так, как удавалось Каррере в чемпионском сезоне. Абаскаль хуже лучших тренеров «Спартака» последнего десятилетия. Результаты это подтверждают. В пяти весенних матчах у «Спартака» одна победа над резервом «Оренбурга» в Кубке. Впереди гостевой поединок против злого на себя «Динамо». Дальше ещё четыре выездных матча – «Сочи», «Зенит», «Ростов» и ЦСКА . Высок шанс на серию ничьих и поражений, то есть результаты станут ещё хуже, хотя и сейчас нечем хвастаться. Календарь такой, что не удивимся увольнению до конца сезона.

Упрямство наставника

Абаскалю стоило уйти зимой, найти себе скромный перспективный испанский клуб, пусть даже в Сегунде, если руководству «Кадиса» не понравилась идея его пригласить. Стоило уехать домой, оставить «Спартак» в покое, чтобы нашли перед сборами нового подходящего тренера. Может, у этого специалиста хватило бы ума не пускать Промеса в ОАЭ ? Раз уж руководство московского клуба выбрало вариант со ставкой на дважды осужденного, то хотя бы цинично выжали бы весну с Квинси в атаке. Но упрямый Абаскаль, словно конь, на глазах которого шоры. Гильермо раздувает ноздри и видит только то, что впереди. Отсюда агрессия, конфликты во время матчей и ставка на футболистов, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к основе «Спартака». У москвичей многие тренеры были эмоциональными, но Гильермо ещё и чертовски упрямый молодой человек.

Глупые эксперименты

Сейчас таких случаев меньше, но недавно Абаскаль использовал «Спартак» словно лабораторию для своей тренерской карьеры. Причем прекратил, когда об этом ему сказали руководители клуба, устав от заслуженной критики тактики и стратегии команды. Понимание, что московская работа – это лишь короткий этап, вредит наставнику. Гильермо знает, что при значительных успехах уехал бы на повышение в Ла Лигу. А в случае серой неудачи просто скажет, что проблема была в клубе, где сменилось руководство, и в РПЛ , где нет еврокубков, а сам он молодой и перспективный специалист, который попробовал работать на чужбине и больше не хочет. Ни Литвинов в центре обороны, ни поиски правильного опорника, ни ставка на плеймейкера Игнатова, ни эксперименты с позицией Соболева вне центра атаки не принесли пользу «Спартаку». И заявление Абаскаля, что стартовый состав подсказывает Бог – за гранью.

Стагнация футболистов

Не сказать, что у «Спартака» все деградировали, как форма капитана Джикии, но стагнация наблюдалась. Даже Промес медленно скатывался вниз, результаты голландца стали слабее, когда Квинси понял, что впереди у него тюрьма. Задачи тренера – создать коллектив, выжать из него максимум. Кто из «Спартака» играет на пределе? Соболев точно нет. Дуарте или Максименко – никак нет. Литвинов или Пруцев? Оба могут лучше, это видно. Почти все футболисты с потенциалом, кроме ветеранов, вроде Мозеса. И каждый не сможет занести сезон себе в актив. Угальде оправдывает фактор времени, недавно в клубе, но вот топтание Соболева на месте можно поставить в упрек Абаскалю.

Слабые трансферы клуба

До появления португальца Амарала на посту спортивного директора многие сделки в «Спартаке» заключали с учетом мнения Абаскаля. Хотя зимний новичок Угальде тоже подобран с его одобрения, что очевидно. При этом нет ни опорника с пасом, ни нового плеймейкера. Деньги потратили немалые, а успехов почти нет. Рябчук как символ неграмотных ставок. Вечно ищут, но не тех. У «Спартака» три голкипера, но зимой ходили к Помазуну. Абаскаль не обладает опытом подбора футболистов. У «Спартака» средние по классу игроки, разбавить элитными мастерами состав не получилось. При этом деньги на добротных игроков есть, но убедить таких работать на Гильермо не вышло. Тренер ведь тоже трансферный магнит. Абаскаль не цепляет.

Есть кандидаты на замену

Даже скучающий опытный Карпин справился бы с этим «Спартаком» лучше, чем Абаскаль. Вряд ли стоит издеваться над фанатами «красно-белых», возвращая в клуб спорного Черчесова, но есть не только российские варианты, и не только серб Ивич. Директор «Спартака» Амарал работал на «Бенфику», то есть знает большую половину футбольного мира. Можно найти интересного тренера для «Спартака», поскольку команда не безнадежная, хотя без Промеса стала индивидуально намного слабее. Зато пока «Зенит» экспериментировал с тактикой, командная игра «красно-белых» вчера понравилась. Был прессинг, желание и резкость. И это тоже аргумент против Абаскаля. «Спартак» может играть лучше, раз создает и не реализовывает моменты, или полчаса сумел погонять «Зенит». Но вместо прорыва к чемпионской борьбе получат ещё один проваленный сезон без футбольной гармонии на поле и вряд ли с Кубком страны, потому что в Пути регионов тоже опасные соперники.