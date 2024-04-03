«Спартак» не использовал подарки «Зенита». Юный Педро перекрыл грубые ошибки Семака

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сегодня, 23:10

Камбэк в главном кубковом матче дня.

Абаскаль проиграл в перерыве

- До 37-й минуты матча вёл «Спартак», ведь «Зенит» использовал первый кубковый поединок из двух против принципиального врага для наглого тактического эксперимента. Сыграли в три центральных защитника, параллельно тестируя гибридные схемы со сложными переходами между линиями. Едва не доигрались, Угальде забил до перерыва. Есть вопросы по игре рукой Соболева, но бригада Карасёва дала «Спартаку» фору.

- После 37-й минуты матча Семак признал тактическое поражение самому себе. Не сработала схема, где у тренера правша Мантуан из атаки очутился на позиции левого латераля, а Коваленко искал себя на местах инсайдов. А вот привычная модель «4-3-3» была понятной для «Зенита» даже не в основном составе. Поэтому после перерыва 18-летний Педро сделал дубль и отобрал у «Спартака» счастье преимущества в домашней игре.

- Абаскаль не смог отреагировать на возвращение «Зенита» к базовым настройкам. Зато нужно похвалить Гильермо за работу в схеме «4-4-2» до перерыва. «Спартак» контролировал мяч и игру. Был один яркий момент у неугомонного малыша Педро, но в целом «Зенит» выглядел скучно и слабо. Не сказать, что скорости изменились после перерыва и парочки замен, но раз москвичи не смогли поймать чужого вингера – проиграли.

- «Спартак» чересчур быстро устал и остановился. «Зенит» в оптимальном составе слишком сложный соперник для всех в РПЛ , и это заметно. Что «Динамо», что «Краснодар» считаются с силой команды, когда в форме Клаудиньо и Вендел, Сантос и Барриос. Сегодня из четверки в основе вышел только последний, причем ему в пару отрядили инертного Ахметова. А вот когда у Семака кадровые проблемы или эксперименты – у оппонента растет вдохновение. «Спартак» свой шанс не использовал.

Семаку стало слишком скучно

- Давайте честно признаем, что эксперимент с тремя центральными защитниками и схемой «3-4-3» не связан с будущими поединками, вроде матча против «Краснодара». Причина опасного эксперимента другая. «Зенит» настолько уверен в проходе дальше против «Спартака», что Сергей Богданович решил отработать модель, которая роднит с самыми модными командами сезона. «Манчестер Сити» тоже переходит на гибридную тройку, а «Байер» играет в три центральных защитника.

- Желание поработать как взрослые ребята из Лиг чемпионов и Европы провалилось по простой причине. Нет мотивации у игроков «Зенита», следовательно, хромает подготовка. Не важно, о ком речь, россияне и легионеры четко понимают, что «Зенит» намного сильнее остальных клубов в России. Поэтому и позволяют себе такие вялые отрезки во многих поединках. Так было в Самаре, аналогично поступили в Москве. Даже резервисты, вроде Коваленко и Ахметова, не впечатлили.

- Заставил о себе говорить только Педро. На сборы приехал с мамой, поскольку не был совершеннолетним. Воспитанник «Коринтианса», у которого почти нет взрослого опыта, четко подстроился под удар в первом случае и создал шедевр во втором – красиво пробил в верхний угол. Вингер Педро менял позиции, брал игру на себя, делился мячом. Артур может оказаться вне основы в ближайшее время, если окажется, что его юный соотечественник и Мостовой готовы лучше.

- Был ли хорош сегодня «Зенит»? Нет, до стандартов бодрой игры против ЦСКА точно не добрались. А многие другие поединки этого сезона Семаку скорее не удались. Просто почти все соперники как «Спартак», сами явно подставляются. Команда Абаскаля не перестроилась после второго пропущенного мяча, не добавила в скорости, не создавала много явных моментов. Обе команды сегодня провели кубковый поединок, где все знают, что глобально проигравшего не будет.

Абаскаль всё ближе к увольнению

- Говорят, Гильермо уволят, если руководству «Спартака» не понравятся поединки против «Зенита». Но даже если в Санкт-Петербурге снова будет ничья, как «достойный вылет» меняет статус московской команды в иерархии российского футбола? Без Промеса родили голы в Кубке России, но сегодня не было много красивых моментов у ворот Кержакова. Базовые настройки Абаскаля сработали, а на острые выпады «Зенита» не отреагировал.

- Понравилась самоотдача отдельных игроков – Умярова, Пруцева и Денисова. Но молодым россиянам не хватает класса напарников. Соболев, Бонгонда и Медина, вышедший на замену, не могут восполнить потерю Промеса. А Угальде слишком молодой, выдает яркие отрезки, но конкретики откровенно мало, невзирая на забитый сегодня мяч. Всё, что делал «Спартак», пока Семак им поддавался тактически – хороший футбол. Всё, что делал Абаскаль после возвращения привычной схемы «Зенита» — ниже всякой критики.

- Незрелая команда проиграла юному футболисту, который представляет мощный коллектив. Но «Зениту» неинтересно играть с полной выкладкой против соперников, которых он сильнее. Игроки «Динамо» в прошлом раунде не сумели остановить «Зенит» после победы в прошлом матче, а это неудобный для Семака соперник. «Спартак» среди любимых оппонентов тренера, поэтому итог матча не шокирует. Москвичи упустили шанс отправиться в Санкт-Петербург с преимуществом в счете.

- Не будем сыпать соль на рану «Спартаку», вспоминая длину гостевой серии без побед. Но после поражения Абаскаля в паре окончательно родился фаворит. Педро Энрике Силва дос Сантос провел первый крутой матч в карьере, а штабу Семака пора спуститься на землю. Они не «Манчестер Сити», хотя даже у Гвардиолы при смене кадров и экспериментах со схемой возникают проблемы. Против «Спартака» была непростая для «Зенита» игра, в которой выручил юркий малыш.