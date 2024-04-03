Худший сезон в истории «Аякса». Проигрывали любителям и хотят пригласить Хави

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А директор клуба продержался две недели.

Апрель 2024-го. «Аякс» отстранил директора клуба

15 марта Алекс Крус вышел на работу, был его первый день в роли генерального директора «Аякса». Хотя специалиста подписали прошлым летом, Крус не мог приступить к обязанностям из-за контракта с АЗ . А теперь команда из Амстердама официально подтвердила отстранение Круса, продержался две недели. Причина – инсайдерская торговля. Алексу хватило ума повторить ошибку ставок на футбол от Тонали, только на бирже.

Крус купил 17 000 акций «Аякса» за неделю до своего назначения. Финансовые дела клуба зависят от котировки акций. Компанией не может управляться человек, который ради нескольких евро прибыли поставил под удар и так подмоченную репутацию клуба из Амстердама. Крус, который с девяти лет был в академии «Аякса», пытается доказать управлению по финансовым рынкам, что купил акции не для заработка, а как жест доверия.

Отговорки в стиле нашкодившего ребенка. Студент первого курса юридического факультета понимает, почему нельзя покупать акции компании, где тебя назначат генеральным директором через неделю, что автоматически повлияет на котировки. Уровень глупых и абсурдных решений и действий в «Аяксе» зашкаливает, клубу снова надо искать управляющего, ведь возвращение Круса может насторожить больших спонсоров «Аякса».

Март 2024-го. «Астон Вилла» разнесла «Аякс»

На футбольном поле «Аякс» тоже не впечатляет. После боевитой нулевой ничьей против «Астон Виллы» в Амстердаме с двумя удалениями, голландский клуб проиграл в Бирмингеме 0:4. Команда Унаи Эмери по делу вышла в четвертьфинал Лиги Конференций, где сыграет против привычно талантливого «Лилля». Голландцы не сумели подсластить пилюлю горького сезона. В первом тайме гостевого матча «Аякс» держался, хотя и пропустил от форварда Уоткинса. Но после перерыва посыпались, ещё три гола англичан означают справедливый итог для слабой команды великого клуба.

Декабрь 2023-го. Вылетели из Кубка от любителей

Этот результат стал сильным моральным ударом по фанатам команды из Амстердама. Представьте, что «Зенит» вылетает от клуба Медиалиги в Кубке России. «Аякс» играл в гостях против команды «Херкулес», любительской банды из четвертого голландского дивизиона. Соперник забил два мяча, уже сенсация. И хотя фаворит отыгрался в концовке, на 93-й минуте матча «Аякс» пропустил решающий гол от ребят, для которых кубковый успех может быть главным в жизни. «Аякс» даже в Кубке Нидерландов не смог нормально выступить, полное разочарование для руководства и инвесторов.

Ноябрь 2023-го. Не вышли из группы Лиги Европы

У «Аякса» была сильная группа с «Брайтоном», «Марселем» и АЕКом. Вот только результаты не оправдать силой конкурентов. У «Аякса» одна победа в шести матчах на групповом этапе ЛЕ . Набрали всего пять пунктов против одиннадцати очков у нестабильного «Марселя», где тоже сложный сезон и перемены на посту главного тренера. Но голландцы в ещё худшем состоянии, чем «Олимпик». И даже нестабильный в АПЛ «Брайтон» сумел прошлой осенью опередить «Аякс». Понятно, что им важнее успехи в чемпионате, но потеряли деньги, а они нужны для перестройки.

Октябрь 2023-го. «Аякс» стал последним в таблице

Тренера Мориса Стейна «Аякс» уволил после неудачного старта сезона. В октябре проиграли в принципиальном матче ПСВ со счетом 2:5, отправились на дно турнирной таблицы чемпионата. Понятно, что у этого результата был секрет – оставались матчи в запасе, но серия из 10 поединков без побед не подходит клубу такого легендарного масштаба. Команда, за которую играли многие звезды от Кройфа до Бергкампа, от Ибрагимовича до Суареса, не побеждала с августа по ноябрь. Печальное зрелище, не спасал даже англичанин Акпом Чуба – воспитанник «Арсенала», редкий британец в истории «Аякса», и центральный нападающий Брайан Бробби, который есть в расширенном списке форвардов скаутов «канониров». Вингер Бергвейн и хавбек Бергейс тоже не могут сыграть за всех. Как и ветеран Хендерсон, сбежавший от шейхов. Неслучайно капитан «Аякса» Тадич ушел в «Фенербахче» прошлым летом из-за конфликта с руководством. Душану не понравилась идея сокращения зарплаты, но ещё сильнее была не по душе трансферная политика клуба. Тимбер уехал в «Арсенал», а Альварес и Кудус в «Вест Хэм». Прошлой осенью потери сказались на поле, равноценную замену не нашли.

Май 2023-го. Уход ван дер Сара и ужасный сезон

«Аякс» впервые за 14 лет не вышел в Лигу чемпионов. Чемпионство «Фейеноорда» значило, что клуб из Амстердама прервал двухлетнюю серию побед. За последние десять сезонов у «Аякса» четыре «золота». Но теперь развели бардак. Бывший директор Овермарс преследовал женщин, которые работали с «Аяксом», был уволен несколько лет назад. Менеджер Ван дер Сар планировал приглядывать за трансферами летом, невзирая на уход, но в июле у бывшего голкипер случился инсульт. Повезло, что в легкой форме, но Эдвин не смог выручить, как приучил.

Из мая прошлого года можно мысленно перенестись в май 2024-го, ведь «Аякс» снова ищет главного тренера. Нынешний наставник согласился на работу после смерти жены. Сделал, что умеет, но класса ван’т Шипа не хватает для впечатляющего рывка вверх. «Аякс» на пятой строчке в таблице, отстает от АЗ на восемь пунктов. В роли спасителя в Амстердаме видят молодого Хави. Испанец хочет взять год паузы после работы в «Барселоне», но для Эрнандеса перезагрузка в Нидерландах может оказаться полезной для карьеры. Впрочем, Хави может остаться дома.