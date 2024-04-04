«Локомотив» бесславно окончил сезон. Галактионов и футболисты чувствуют свою вину

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сегодня, 20:05

Ждали от богатого состава большего.

Москвичи не сыграют в финале Кубка страны

«Локомотив» является рекордсменом по победам в турнире, выигрывали дважды за последние пять сезонов. Пусть после смены поколения «железнодорожники» больше не фавориты в Кубке России, вылет от «Урала» не входил в планы клуба и тренера Галактионова. Наставник после поражения сам предложил встречу с руководством. Честная позиция, проблемы не только в любимом турнире. Но если «Спартак» и «Химки», «Урал» и «Крылья Советов» выходили в финалы, то чем нынешний «Локомотив» хуже? Могли сыграть в первом полуфинале Пути регионов, а затем встретить неудачников Пути РПЛ .

Волевые качества выделают команду Галактионова, умеют отыгрываться. А вчера не повезло. Судья Левников не назначил спасительный пенальти против «Урала», когда голкипер врезался коленом в голову Пиняеву на выходе. В РПЛ назначали и не назначали пенальти после похожих моментов. Но арбитры ФИФА в Европе ставили пенальти за безрассудные выходы вратарей с риском нанести травму сопернику ударом коленом в голову. Впрочем, кто мешал «Локомотиву» иначе сравнять счет против «Урала», который до вчера одержал всего 4 победы в последних двадцати поединках разных турниров?

«Локомотив» вне чемпионской борьбы в РПЛ

До начала сезона думали, что «Локомотив» сможет удивить в РПЛ . Ждали их в группе лидеров. В мире, где клубы играют на все деньги, именно «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» должны идти ноздря в ноздрю с «Зенитом», который откатился назад без Малкома и его спасительных голов. Бразилец улучшает мировой рекорд «Аль-Хиляля» по количеству побед подряд, а петербуржцы допускают чемпионскую борьбу в этом сезоне РПЛ . «Локомотив» дважды обыграл «Зенит», Галактионов выстроил неудобный для Семака футбол и оба раза в чемпионате москвичам улыбнулась удача, хотя поединки были сложными.

Но где аналогичный подход к другим соперникам? У «Локомотива» много спасительных голов, но порой речь о глупых ничьих, которые изначально назвали бы плохим результатом. Галактионов порой придумывает хороший план на игру, команда активно стартует, а потом скатывается к серии ошибок в защите, как было против ЦСКА , когда проиграли 1:4. Вместо борьбы за чемпионство, которая возможна в РПЛ , даже если команда недозрелая, как молодой сыр, получили фактическое завершение сезона в день вылета от «Урала» из кубкового турнира. «Локомотив» остался без игровой мотивации на апрель и май.

Не сумели найти правильного лидера обороны

Последний раз «Локомотив» побеждал четыре месяца назад, в начале декабря дома обыграли «Урал». Как видите, теперь уступили знакомому сопернику. Пропускали в 10 из последних 11 матчей, у бедняги Лантратова один «сухарь» в том самом прошлогоднем матче против Ганчаренко. Причем далеко не все соперники, которые находили путь к воротам «Локомотива», из числа лидеров. Голы москвичам забивали игроки аутсайдеров «Балтики» и «Сочи».

Зимой искали лидера в центр обороны. Остановили выбор на здоровяке Ньямси. По фактуре казался интересным защитником, а по движению оказался настолько медленным, что даже Бальбуэна из «Динамо» в худших матчах может заявить о спринтерских талантах по сравнению с французом. На днях появилась информация, что опытный Жерзино может пропустить остаток сезона. Но даже когда в центре Фассон и Ньямси, на душе голкипера неспокойно.

Многочисленные таланты задумались об уходе

С ветераном Дзюбой могут попрощаться, ведь возрастной нападающий получает много денег – хотя меньше, чем привык в молодости, и не помогает решающими голами. Но целый ряд молодых футболистов сами попросят об уходе, если не поверят в серьезный прорыв «Локомотива» в следующем сезоне. Деньги у РЖД пока есть, финансирование у клуба стабильное. Набрали фактически два состава, раздав часть легионеров имени Рангника и Цорна, чтобы в итоге рисковать потерять самых интересных игроков. И снова подписывают молодежь, как Салтыкова из «Крыльев Советов».

Но такие ребята мечтают о топ-5. Центральному защитнику Фассону всего 22 года, у него классные исходные данные, даже если встречаются позиционные ошибки. Скауты клубов из еврокубков точно знают о его существовании. Достаточно персонально сильных матчей, невзирая на итоговый для «Локомотива» результат, и Фассон уедет из РПЛ . Пиняев выступал слабо, но без давления результатов может набрать форму, ведь Сергею всего 19 лет. Тогда уедет за рубеж, как сделал Захарян из «Динамо» в прошлом году. Митай вряд ли окажется в «Ювентусе», но албанскому универсалу 20 лет. Молодые и перспективные не хотят воевать за пятое место в РПЛ .

Тренера найти проще, чем обозначить цель игры

«Зениту» понадобятся сильные российские футболисты, поэтому многие ребята из «Локомотива» – это потенциальные цели чемпионов. Глушенков хорош в этом сезоне, вместе с Бариновым и Тикнизяном обдумывает переезд в другую страну. Если футболисты «Локомотива» спросят у Алексея Миранчука, нравится ли ему борьба в решающих стадиях Лиги Европы и в Серии А, то получат предсказуемый ответ. Конечно, в топ-5 надо доказывать свой класс постоянно, как делает Головин в «Монако». Но такая борьба интереснее, чем в РПЛ , а многие ребята из «Локомотива» не скрывают итоговую цель в карьере.