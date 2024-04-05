Тен Хаг может покинуть МЮ летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг может покинуть клуб летом.
Руководство не устраивают результаты клуба, и в случае непопадания в Лигу чемпионов специалист может быть отправлен в отставку.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг может покинуть клуб летом.
Руководство не устраивают результаты клуба, и в случае непопадания в Лигу чемпионов специалист может быть отправлен в отставку.
МЮ ничего менять уже не будет, так как Рэтклифф скорее всего будет менять структуру клуба без цели выиграть крупный трофей. Приглашая игроков из Ниццы, выставляя их на показ в МЮ и на продажу. А такие коучи как Тен Хаг или Поттер им подходят, так как амбиций больших уже не нет у клуба. Все ограничено попаданием в ЛЧ и небольшими трофеями, где тренеры маскируют все это под большой успех при больших тратах, только вот теперь этих трат будет меньше при Рэтклиффе. Расходы будут минимизированы у клуба, а то что не смогли сделать предыдущие тренеры при больших тратах это уже не важно.
МЮ ничего менять уже не будет, так как Рэтклифф скорее всего будет менять структуру клуба без цели выиграть крупный трофей. Приглашая игроков из Ниццы, выставляя их на показ в МЮ и на продажу. А такие коучи как Тен Хаг или Поттер им подходят, так как амбиций больших уже не нет у клуба. Все ограничено попаданием в ЛЧ и небольшими трофеями, где тренеры маскируют все это под большой успех при больших тратах, только вот теперь этих трат будет меньше при Рэтклиффе. Расходы будут минимизированы у клуба, а то что не смогли сделать предыдущие тренеры при больших тратах это уже не важно.