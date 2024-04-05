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Тен Хаг может покинуть МЮ летом

сегодня, 19:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг может покинуть клуб летом.

Руководство не устраивают результаты клуба, и в случае непопадания в Лигу чемпионов специалист может быть отправлен в отставку.

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03 апреля
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 20:26
К чему увольнять Тен Хага, если у МЮ не стоит задача выиграть ЛЧ и АПЛ. 2 задачи провалились в этом сезоне у Тен Хага, но Тен Хага не уволили и он продолжает тренировать МЮ. Маловероятно, что из-за бонусов в 40 млн которые МЮ может получить за участие в ЛЧ, как-то решает положение тренера, так как Тен Хаг потратил гораздо больше.
МЮ ничего менять уже не будет, так как Рэтклифф скорее всего будет менять структуру клуба без цели выиграть крупный трофей. Приглашая игроков из Ниццы, выставляя их на показ в МЮ и на продажу. А такие коучи как Тен Хаг или Поттер им подходят, так как амбиций больших уже не нет у клуба. Все ограничено попаданием в ЛЧ и небольшими трофеями, где тренеры маскируют все это под большой успех при больших тратах, только вот теперь этих трат будет меньше при Рэтклиффе. Расходы будут минимизированы у клуба, а то что не смогли сделать предыдущие тренеры при больших тратах это уже не важно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:24
Это они поторопились, новости не читают, узнали бы, что они вчера доминировали и действовали великолепно, возможно, таких вопросов не ставили бы)
8qezzmrmbct4
8qezzmrmbct4
сегодня в 20:14
Дела совсем плохи надо просто уходить...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 20:10, ред.
Синоним 10 Хага после этого сезона Тренер-4:3. До лета не далеко.
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