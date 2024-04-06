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«Манчестер Сити» больше всех заработал в нынешней Лиге чемпионов

вчера, 08:20

«Манчестер Сити» на данный момент заработал больше других клубов в текущем сезоне Лиги чемпионов (89,02 млн евро).

Доход формируется за счет побед в матчах, коэффициента, выходов в следующую стадию и отчислений за телеправа.

На втором месте «Реал» (86,75 млн), топ-3 замкнула «Бавария» (86,02). В топ-8 также вошли: ПСЖ (76,28), «Атлетико» (75,05), «Боруссия» Дортмунд (74,53), «Барселона» (74,33) и «Арсенал» (68,44).

В прошлом сезоне ЛЧ больше всех также заработал МС (134,94 млн евро), у «Реала» этот показатель составил 118,83 млн, а у «Интера» 101,29 млн.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:10, ред.
По-другому и быть не могло
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:09
Вот и чудно!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:40
Молодцы,значит умеют вести финансовую политику.
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