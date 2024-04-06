«Манчестер Сити» больше всех заработал в нынешней Лиге чемпионов

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вчера, 08:20

«Манчестер Сити» на данный момент заработал больше других клубов в текущем сезоне Лиги чемпионов (89,02 млн евро).

Доход формируется за счет побед в матчах, коэффициента, выходов в следующую стадию и отчислений за телеправа.

На втором месте «Реал» (86,75 млн), топ-3 замкнула «Бавария» (86,02). В топ-8 также вошли: ПСЖ (76,28), «Атлетико» (75,05), «Боруссия» Дортмунд (74,53), «Барселона» (74,33) и «Арсенал» (68,44).