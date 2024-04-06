Дзаньоло может продолжить карьеру в Серии А

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вчера, 11:19

«Наполи» может подписать полузащитника «Галатасарая», находящегося в аренде в «Астон Вилле», и сборной Италии . В итальянском клубе грядёт перестройка. Джованни Манна, который станет новым спортивным директором «Наполи», видит Дзаньоло одним из основных игроков команды.

«Астон Вилла» не собирается выкупать атакующего полузащитника у «Галатасарая». Сам игрок хочет вернуться в Италию.

В текущем сезоне Дзаньоло провёл 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 11 жёлтых карточек. Его контракт с «Галатасараем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего итальянца в 20 миллионов евро.